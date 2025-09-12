廣播大談捐款同志被嗆錢好多 羅智強怒：你來捐1200萬啊
國民黨主席改選多人角逐，表態參選的國民黨團書記長羅智強今日說，所有參選人中只有他提出一個太陽政見，他也是藍白合行動與實踐者，若希望2028年下架賴清德總統就應投給他。至於有人酸他錢多，羅智強反嗆「你來捐啊」，有本事就捐1200萬。
羅智強今接受節目專訪表示，國民黨人才濟濟，越多人參選對國民黨是好事，出來參選的每一個人都有強項，目前所有參選人中有人挑戰他提出「一個太陽」政見，打過兩次總統大選勝選的人，後來三次總統大選敗選，讓他非常吐血，因此認為自己的政見經得起檢驗，若認為他的論點能下架賴清德，沒有道理不選他，並喊話其他有意參選者，請大家把政見拿出來，把刀子收起來，決定權交給黨員。
羅也說，他對自己很有信心，當初黨工被搜索是誰幫他們出錢出力，相信大家看的很清楚，他永遠站在最前面。羅提到他出書、捐錢，節目留言中有人酸他錢多，讓羅不滿反嗆「你來捐啊」，有本事就捐1200萬。
至於藍白合，羅智強說，藍白合重點是信任，過去這段時間民眾前黨主席柯文哲落難，他沒有對他說過任何一句壞話，不攻擊落難的在野同志、不落井下石，且在立院與民眾黨主席黃國昌也是戰鬥夥伴，共同推動妨礙司，公正罪、吹哨者保護法等法案，他是藍白合行動與實踐者，若覺得2028要下架賴清德、藍白一定要合，這就是他的強項。
