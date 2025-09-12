請益陳冲任財經戰略總指導 鄭麗文：當選黨主席將組「影子內閣」

國民黨前立委鄭麗文表態參選黨主席後，今天拜會行政院前院長陳冲，並邀請陳冲擔任財經發展戰略的總指導，擘劃台灣遠續發展的戰略藍圖。鄭麗文同時喊出將組成影子內閣，和立院黨團協同作戰，還要為明年的地方選舉，推出區域發展政策白皮書。

鄭麗文參選國民黨主席的請益之旅第三站，來到願景工程基金會拜會行政院前院長陳冲。鄭麗文曾在陳冲任內擔任行政院發言人一職，她表示，陳冲非常具有前瞻性、而且有全球性視野，更重要在施政過程中展現尊重憲政的高度與格局；這些正是今天民進黨政府最缺乏的，造成如今賴清德的施政陷入僵局、台灣陷入無窮內耗的最重要原因。

鄭麗文說，台灣在國民黨戰後執政的過程中，透過土地改革、十大建設、全民義務教育、全民健保創造了平等均富的社會，人人有飯吃、孩子有書念，看病不需發愁，而且黑手可以變頭家，更在蔣經國、李國鼎的高瞻遠矚下創造了護國神山。但曾幾何時，今天的台灣嚴重五缺，年輕人低薪買不起房，美國關稅海嘯造成產業人心惶惶，勞工面對無薪假、失業的危機，產業鏈外移，台灣該何去何從？

她強調，治國是國民黨的最大強項，她若擔任黨主席就要擔起這個重責大任，也希望陳冲屆時可以出任財經發展戰略的總指導，面對台灣的困境與危機，提出解方，對台灣永續發展的戰略擘畫藍圖。

鄭麗文並說，她還要組成影子內閣，和立院黨團協同作戰，每個部會都要提出專業政策主張，不但要監督民進黨政府，指出缺失，更希望把政黨競爭回歸良性的政策競爭。明年地方大選，也要為中、南、東區域發展提出區域發展戰略藍圖和政策白皮書，這些都是中央黨部要做的工作。

陳冲則說，鄭麗文不愧留學英國劍橋大學，英國的政治很講究影子內閣，這是鄭麗文學到的英國政治精髓。陳冲說，發言人的特質是很快能抓住問題的重心，並用大家能聽得懂的語言很快解釋清楚、說明對策，這是鄭麗文很重要的人格特質。

