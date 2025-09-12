遭質疑不利藍白合 郝龍斌：民眾黨給我非常多溫暖

前台北市長郝龍斌有意參選國民黨主席，但遭質疑若當選不利藍白合。郝龍斌今天表示，他並不這樣覺得，民眾黨給他非常多溫暖跟鼓勵，當他走訪地方時，很多民眾黨公職人員都願意陪他消除大家疑慮，質疑他的人都是見縫插針。

國民黨主席10月改選，郝龍斌日前表示，他有意願參選且在準備中，還要與中廣前董事長趙少康協調誰出馬，目前傾向由他參選。但有黨內人士質疑，郝龍斌、趙少康兩人過去都曾脫離過國民黨，不符合黨主席選舉作業細則的規定，無法參選。

根據國民黨中常會通過並公告的「黨主席選舉作業細則」規定，黨主席候選人須曾任中評委或中央委員，未曾受停權1年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分，且未有違反主席選舉辦法第3條之1規定及政黨法第7條政黨負責人資格之限制規定，並獲得中央選舉監察委員會審查通過。

郝龍斌今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪並在會後接受媒體聯訪，對於過去是否有被國民黨開除黨籍，郝龍斌表示，他過去沒有被國民黨開除黨籍，他當初是主動退黨。

外傳國民黨立法院黨團總召傅崐萁有意參選黨主席，媒體詢問，是否會影響宣布參選。郝龍斌指出，任何有意願的人都可以參選，並透過黨內民主機制，由黨員來決定。目前他還在評估、徵詢，有哪些人參選，是他評估考量的因素，但如果他決定要參選，就是有把握會贏。

郝龍斌表示，他跟趙少康對國民黨都有使命感，都有承擔的心願，兩人中會有一位參選，但沒有談到「誰輸給誰或贏誰」。現在評估最重要的就是會不會贏，要贏才參選，以及是否能夠承擔責任，會不會讓國民黨在2028勝選、藍白合也是考量因素。

對於跟傅崐萁的互動，郝龍斌指出，他跟黨內同志都經常見面，大家都是好朋友，但傅崐萁沒有跟他提過是否參選黨主席，但他認為任何人要參選黨主席，他都尊重。

針對外界質疑，如果郝龍斌擔任國民黨主席，將不利藍白合。郝龍斌在專訪時指出，他並不這樣覺得，而且民眾黨給他非常多溫暖跟鼓勵，當他走訪地方時，民眾黨立委、議員及地方黨部主委也都願意陪他，消除大家疑慮，質疑他的人都是見縫插針。

商品推薦