影／鄭麗文請益之旅 拜會行政院前院長陳冲

國民黨主席參選人鄭麗文上午進行請益之旅，拜會行政院前院長陳冲，因為陳冲是之前在行政院的長官，鄭麗文表示無疑國民黨的強項就是治國，希望院長在她當選主席後能出任財經發展戰略總指導。 國民黨主席參選人鄭麗文（左）上午進行請益之旅，拜會行政院前院長陳冲（右），因為陳冲是她之前在行政院的長官，鄭麗文表示國民黨的強項就是治國，希望院長在她當選主席後能出任財經發展戰略總指導。記者曾吉松／攝影

商品推薦