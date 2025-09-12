拚黨主席輸傅崐萁改趙少康上陣？ 郝龍斌：我倆定有一人參選

台北市前市長郝龍斌日前表態參選國民黨主席，他今接受廣播節目專訪說，跟資深媒體人趙少康兩人有基本共識，「一定會有一人來參選」，他自己正在徵詢了解，若有把握贏、帶領這個黨在2026、2028勝選的話，他就會來參選。會後媒體追問，若輸給國民黨立院總召傅崐萁就換趙少康上陣？郝強調，他跟趙兩人會有一位來參選。

郝龍斌今日廣播節目專訪，主持人黃暐瀚問郝是否已是主席參選人，郝說他現在正在徵詢了解，他有參選的意願，不過上次自己跟趙少康都各自有開記者會，他們兩人都有個基本共識，一定會有一人來參選，如果有把握贏，能夠帶領這個黨在2026、2028年勝選的話，他就會來參選，且藍白合也是他考慮的因素之一。

郝也提到，他的強項就是沒有人會懷疑他要選2028總統，無私是大家希望他來參選的原因之一。至於如何打2026年選戰？郝說，2026年目標只有一字就是贏，所有任何事情對選戰有幫助都會去做，既然民眾黨主席黃國昌有參選意願、國民黨內部也有人有參選意願，是否先在國民黨內用大家可接受的機制，產生最強的候選人，再經過兩黨協商，讓雙方都可以接受的評估辦法，用這辦法產生候選人。

郝強調，要是一個公平的機制，沒有所謂讓3%、5％，而是透過2026年選舉培養2028年合作信任。此外，郝龍斌也重申他的「三不」政策，不舔共、不跪美、不媚日，同時強調將堅持九二共識，但拒絕一國兩制。

至於傅崐萁參選是否成郝參選變數？郝會後受訪指出，他參選主要是評估跟徵詢，決定要參選就是有把握會贏，所以決定參選這就不會是他考量因素。媒體追問，外界評估若郝輸給傅就換趙上陣？郝表示，他跟趙都對國民黨都有使命感，有承擔的心願，他跟趙兩人會有一位來參選。

