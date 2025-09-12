參選國民黨主席羅智強嘉市拜票 與基層座談：2028下架賴清德
宣布參選國民黨主席的立委羅智強，8日南下嘉義市展開基層座談行程。在國民黨籍市議員陳家平陪同下，羅智強在壼豆花店與50多名黨員及民眾交流，闡述他角逐黨主席的理念與政見。羅智強強調，他參選黨主席的核心目標，是要帶領國民黨在2028年成功下架民進黨賴清德。
他提出「一個太陽，我當月亮」構想，表示若當選黨主席，將在2026年地方選舉後推動徵召台中市長盧秀燕代表參選總統，並辭去黨主席職務，讓盧以總統參選人身份兼任黨主席，凝聚全黨戰力，全力打贏2028總統大選。
座談會現場，羅智強與黨員坦誠互動，接受黨員提問。有黨員關心國民黨當前財務困境，他回應指出，自己在遭罷免期間曾出書募款，並將所得資助同樣遭遇罷免或相關司法追訴
的同志與黨工，展現「為黨分憂」實際行動。他強調，參選並非為了個人權位，而是希望國民黨能重新站起，放下小我、成就大我，重返執政。
羅智強說，目前尚未正式進入黨主席選舉登記程序，待下周完成登記後，將拜會嘉義市長黃敏惠，爭取地方支持。此次來到嘉義市，他輕車簡從與基層面對面，除座談外，也在陳家平陪同下拜會地方人士，藉此為參選熱身。
陳家平表示，羅智強展現參選意志與坦率態度，讓人深受感動。他指出，目前對黨主席選舉保持開放態度，但肯定羅智強願意以誠懇姿態率先下鄉交流，展現對黨的付出與承擔。羅智強是第一位宣布參選黨主席後即南下嘉義市的參選人，此舉不僅為他個人參選暖身，也在國民黨執政縣市中提前凝聚基層支持，爭取成為帶領藍營重返執政的推手。
