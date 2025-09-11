極高意願選藍黨魁？傅崐萁：很多人勸進

國民黨主席選舉下周開始領表，傳出國民黨立院黨團總召傅崐萁「有極高意願」角逐黨主席。傅崐萁昨未否認，僅表示這兩個月來很多人勸進，黨主席是很重大的承擔，盼全黨團結。黨主席戰局混亂，面對多人參選局面，基層焦慮不已，黨內人士指，就盼台中市長盧秀燕出手協調。

傅崐萁發聲明指出，這兩個月以來很多人勸進，黨主席是很重大的承擔，謝謝孫文學校總校長張亞中、立委羅智強、前立委鄭麗文和台北市前市長郝龍斌等這麼多好同志，都願意為黨服務，畢竟眾星拱月的最佳人選還是盧秀燕。

傅崐萁還指出，過去一年多，立法院黨團與民進黨對戰，承受整個國家壓力。國民黨現在家徒四壁，面對明年底九合一大選考驗，藍白合力無縫接軌，這些都是嚴峻的挑戰，期待全黨團結同心，順利完成黨主席選舉。

據了解，國民黨主席朱立倫日前向黨內對朱還有期待的人士，表達確定不會參選，傅崐萁才開始啟動請益。而傳出傅崐萁參選消息後，也刺激黨內各派系思考，若郝龍斌票數不敵傅崐萁，本土藍和戰鬥藍不排除換上中廣前董事長趙少康上場應戰。

退警總會長耿繼文聲明挺傅，他說，藍白合是必要之路，傅崐萁是最佳人選，盼傅順應民意參選黨主席。

不過，根據黨主席選舉作業細則明定，未曾受停權一年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分等的限制規定，獲中央選舉監察委員會審查通過者，才可成為黨主席選舉候選人。至於傅崐萁是否符合參選資格，黨務人士表示，因傅崐萁未宣布參選或不參選，尚無從評論。

此外，鄭麗文獲前黃復興黨部主委季麟連支持，積極搶攻軍系深藍票倉，今又將拜會前閣揆陳冲，爭取支持。孫文學校總校長張亞中說自己是「正藍」，堂堂正正的藍，期待有同樣信念的人，共同救黨。

黨內人士評估，傅崐萁的聲明沒把話說死，未必真的劍指黨主席，預料下周五登記截止後，戰況才會明朗。不過，面對參選人數爆炸狀況，幾乎可以確認這任黨主席若沒有強而堅實的團隊，勢必成為「弱勢黨主席，屆時黨內壓力將轉往盧秀燕，也是盧必須出手整合的時機。

