影／藍白合卡關與「柯盧配」有關？ 江和樹：無論誰選上都有合作機會

傳出藍白合卡關與國民黨憂心「柯盧配」影響藍白權力制衡有關。對此，民眾黨台中市議員江和樹認為，大家不用太過擔心，這是2028年總統大選關鍵議題，國民黨主席選舉無論誰選上，應該都有合作的機會，藍白一定要合。

媒體人董至深昨在節目指出，傳出藍白合卡關與國民黨內部憂心選出向民眾黨一面倒的黨主席，也憂心「柯盧配」影響藍白權力制衡有關。

江和樹認為，關於這一點，大家不用太過擔心，相信國民黨要提出黨主席一定有其高智慧，更何況，2028不合作，結果就是讓民進黨繼續執政，這是你們想要的嗎？藍白合大家都在忍耐，為的是台灣的未來、下一代。

江和樹認為，面對美國關稅的影響，國內經濟不好，大家不擔心？藍白還不合作？相信現在台灣百姓只想藍白一定要合作，讓民進黨下台，這就是2028年總統大選這是關鍵議題，相信國民黨主席選舉無論誰選上，應該都有合作的機會，無論如何，藍白一定要合作，為了百姓。

商品推薦