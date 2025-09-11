快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹。圖／江和樹提供

傳出藍白合卡關與國民黨憂心「柯盧配」影響藍白權力制衡有關。對此，民眾黨台中市議員江和樹認為，大家不用太過擔心，這是2028年總統大選關鍵議題，國民黨主席選舉無論誰選上，應該都有合作的機會，藍白一定要合。

媒體人董至深昨在節目指出，傳出藍白合卡關與國民黨內部憂心選出向民眾黨一面倒的黨主席，也憂心「柯盧配」影響藍白權力制衡有關。

江和樹認為，關於這一點，大家不用太過擔心，相信國民黨要提出黨主席一定有其高智慧，更何況，2028不合作，結果就是讓民進黨繼續執政，這是你們想要的嗎？藍白合大家都在忍耐，為的是台灣的未來、下一代。

江和樹認為，面對美國關稅的影響，國內經濟不好，大家不擔心？藍白還不合作？相信現在台灣百姓只想藍白一定要合作，讓民進黨下台，這就是2028年總統大選這是關鍵議題，相信國民黨主席選舉無論誰選上，應該都有合作的機會，無論如何，藍白一定要合作，為了百姓。

藍白合 國民黨

相關新聞

影／藍白合卡關與「柯盧配」有關？ 江和樹：無論誰選上都有合作機會

傳出藍白合卡關與國民黨憂心「柯盧配」影響藍白權力制衡有關。對此，民眾黨台中市議員江和樹認為，大家不用太過擔心，這是202...

退警總會500人力挺花蓮旅遊 勸進傅崐萁參選黨主席

中華民國退休警察人員協會總會力挺花蓮旅遊，今年再次組團500人，分梯次來到花蓮舉辦2天1夜自強活動。總會長耿繼文說，支持...

被力拱參選國民黨主席 張善政：講過100遍「沒意願」

國民黨主席選舉陷入混戰，國民黨立委徐巧芯指，同黨立委傅崐萁曾力勸桃園市長張善政參選黨主席。對此，張善政今出席「2025桃...

讚「最佳人選」 耿繼文：籲傅崐萁參選國民黨主席

國民黨主席選舉10月18日舉行，傳出國民黨立院黨團總召傅崐萁「有極高意願」角逐黨魁。退警總會長耿繼文今天發出聲明，籲請傅...

拚黨主席鄭麗文搶攻軍系票 張亞中：我是「正藍」

國民黨主席改選戰況混亂，前立委鄭麗文獲得前黃復興黨部主委季麟連支持，積極搶攻軍系深藍票倉。孫文學校總校長張亞中表示，選舉...

傳角逐國民黨主席 傅崐萁：這兩個月以來很多人勸進

國民黨主席選舉下周開始領表，傳國民黨團總召傅崐萁可能角逐黨主席。傅崐萁今天發聲明指出，這兩個月以來很多人勸進，黨主席是一...

