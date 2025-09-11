快訊

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

退警總會500人力挺花蓮旅遊 勸進傅崐萁參選黨主席

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中華民國退休警察人員協會總會長耿繼文，今天率會員力挺花蓮旅遊，他喊話傅崐萁出馬參選國民黨主席。記者王燕華／攝影
中華民國退休警察人員協會總會長耿繼文，今天率會員力挺花蓮旅遊，他喊話傅崐萁出馬參選國民黨主席。記者王燕華／攝影

中華民國退休警察人員協會總會力挺花蓮旅遊，今年再次組團500人，分梯次來到花蓮舉辦2天1夜自強活動。總會長耿繼文說，支持花蓮就是支持中華民國，他大讚傅崐萁具宏觀眼界，是最適合擔任國民黨主席的人，喊話傅崐萁站出來參選。

耿繼文曾任花蓮縣縣警局局長，今天帶領退警總會人員到花蓮旅遊。耿繼文說，觀光是花蓮重要產業，但去年遭逢地震、大雨、土石流，聯外道柔腸寸斷，觀光受到很大影響，花蓮人是自己的同胞，也想要支持花蓮、振興在地經濟，去年就到花蓮觀光，今年自強活動由原本一日遊改為二日遊，一樣來到花蓮，連同退警及眷屬有兩梯次512人參加。

耿繼文話鋒一轉提到傅崐萁，表示傅長期在花蓮擔任縣長，兩任9年期間民調始終第一，是金牌縣長，對花蓮照顧很多；現在是立法院長，眼界宏觀，但前一陣子大罷免，傅被抹紅、抹臭，讓他覺得很不捨。

耿繼文大讚傅崐萁有行動力、戰鬥力，是很優秀的人才，國民黨則是百年老店，黨主席需有一個具統合能力、掌握全局，且能運籌帷幄的人，國民黨不能再一黨自己走自己的路，需要跟民眾黨合作，而傅崐萁在立院的溝通協調的能力，獲得認同，國民黨與民眾黨在立法院能夠互相幫助，傅崐萁就是關鍵人物，因此他認為，最適合擔任黨主席的人，就是傅崐萁。

他喊話傅崐萁「勇於承擔」，盼望傅能夠點頭出馬參選黨主席。

對於是否參選黨主席，傅崐萁今天坦言很多人勸進，但未明確表態，僅表示黨主席是一個很重大的承擔；並表示，國民黨現在家徒四壁，面對明年底九合一大選考驗，藍白合力無縫接軌，這些都是嚴峻的挑戰，期待全黨團結同心，順利完成黨主席的選舉。

中華民國退休警察人員協會總會挺花蓮，500人分兩梯次到花蓮旅遊。記者王燕華／攝影
中華民國退休警察人員協會總會挺花蓮，500人分兩梯次到花蓮旅遊。記者王燕華／攝影

花蓮 傅崐萁 黨主席

延伸閱讀

被力拱參選國民黨主席 張善政：講過100遍「沒意願」

讚「最佳人選」 耿繼文：籲傅崐萁參選國民黨主席

財劃法公式出包 吳思瑤：算帳應找傅崐萁、黃國昌

傳角逐國民黨主席 傅崐萁：這兩個月以來很多人勸進

相關新聞

傳角逐國民黨主席 傅崐萁：這兩個月以來很多人勸進

國民黨主席選舉下周開始領表，傳國民黨團總召傅崐萁可能角逐黨主席。傅崐萁今天發聲明指出，這兩個月以來很多人勸進，黨主席是一...

退警總會500人力挺花蓮旅遊 勸進傅崐萁參選黨主席

中華民國退休警察人員協會總會力挺花蓮旅遊，今年再次組團500人，分梯次來到花蓮舉辦2天1夜自強活動。總會長耿繼文說，支持...

被力拱參選國民黨主席 張善政：講過100遍「沒意願」

國民黨主席選舉陷入混戰，國民黨立委徐巧芯指，同黨立委傅崐萁曾力勸桃園市長張善政參選黨主席。對此，張善政今出席「2025桃...

讚「最佳人選」 耿繼文：籲傅崐萁參選國民黨主席

國民黨主席選舉10月18日舉行，傳出國民黨立院黨團總召傅崐萁「有極高意願」角逐黨魁。退警總會長耿繼文今天發出聲明，籲請傅...

拚黨主席鄭麗文搶攻軍系票 張亞中：我是「正藍」

國民黨主席改選戰況混亂，前立委鄭麗文獲得前黃復興黨部主委季麟連支持，積極搶攻軍系深藍票倉。孫文學校總校長張亞中表示，選舉...

國民黨主席選舉 鄭麗文：藍白合須開誠布公

國民黨主席十月十八日改選，原有意參選的國民黨前副秘書長張雅屏、彰化縣議長謝典林，陸續退出選舉。表態參選黨主席的國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。