退警總會500人力挺花蓮旅遊 勸進傅崐萁參選黨主席

中華民國退休警察人員協會總會力挺花蓮旅遊，今年再次組團500人，分梯次來到花蓮舉辦2天1夜自強活動。總會長耿繼文說，支持花蓮就是支持中華民國，他大讚傅崐萁具宏觀眼界，是最適合擔任國民黨主席的人，喊話傅崐萁站出來參選。

耿繼文曾任花蓮縣縣警局局長，今天帶領退警總會人員到花蓮旅遊。耿繼文說，觀光是花蓮重要產業，但去年遭逢地震、大雨、土石流，聯外道柔腸寸斷，觀光受到很大影響，花蓮人是自己的同胞，也想要支持花蓮、振興在地經濟，去年就到花蓮觀光，今年自強活動由原本一日遊改為二日遊，一樣來到花蓮，連同退警及眷屬有兩梯次512人參加。

耿繼文話鋒一轉提到傅崐萁，表示傅長期在花蓮擔任縣長，兩任9年期間民調始終第一，是金牌縣長，對花蓮照顧很多；現在是立法院長，眼界宏觀，但前一陣子大罷免，傅被抹紅、抹臭，讓他覺得很不捨。

耿繼文大讚傅崐萁有行動力、戰鬥力，是很優秀的人才，國民黨則是百年老店，黨主席需有一個具統合能力、掌握全局，且能運籌帷幄的人，國民黨不能再一黨自己走自己的路，需要跟民眾黨合作，而傅崐萁在立院的溝通協調的能力，獲得認同，國民黨與民眾黨在立法院能夠互相幫助，傅崐萁就是關鍵人物，因此他認為，最適合擔任黨主席的人，就是傅崐萁。

他喊話傅崐萁「勇於承擔」，盼望傅能夠點頭出馬參選黨主席。

對於是否參選黨主席，傅崐萁今天坦言很多人勸進，但未明確表態，僅表示黨主席是一個很重大的承擔；並表示，國民黨現在家徒四壁，面對明年底九合一大選考驗，藍白合力無縫接軌，這些都是嚴峻的挑戰，期待全黨團結同心，順利完成黨主席的選舉。 中華民國退休警察人員協會總會挺花蓮，500人分兩梯次到花蓮旅遊。記者王燕華／攝影

