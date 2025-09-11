快訊

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

被力拱參選國民黨主席 張善政：講過100遍「沒意願」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨主席選舉陷入混戰，桃園市長張善政今強調，自己沒有意願，已經講過100遍了。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席選舉陷入混戰，桃園市長張善政今強調，自己沒有意願，已經講過100遍了。記者朱冠諭／攝影

國民黨主席選舉陷入混戰，國民黨立委徐巧芯指，同黨立委傅崐萁曾力勸桃園市長張善政參選黨主席。對此，張善政今出席「2025桃園鐵玫瑰藝術節啟動記者會」會後受訪表示，不清楚，自己也沒有意願，已經講過100遍了。

至於傅崐萁是否自願出馬參選？張善正說，任何人出來參選都尊重。

傅崐萁

延伸閱讀

賴批藍白強推財劃法鑄大錯 張善政：是行政院改遊戲規則不要推來推去

讚「最佳人選」 耿繼文：籲傅崐萁參選國民黨主席

財劃法公式出包 吳思瑤：算帳應找傅崐萁、黃國昌

傳角逐國民黨主席 傅崐萁：這兩個月以來很多人勸進

相關新聞

傳角逐國民黨主席 傅崐萁：這兩個月以來很多人勸進

國民黨主席選舉下周開始領表，傳國民黨團總召傅崐萁可能角逐黨主席。傅崐萁今天發聲明指出，這兩個月以來很多人勸進，黨主席是一...

退警總會500人力挺花蓮旅遊 勸進傅崐萁參選黨主席

中華民國退休警察人員協會總會力挺花蓮旅遊，今年再次組團500人，分梯次來到花蓮舉辦2天1夜自強活動。總會長耿繼文說，支持...

被力拱參選國民黨主席 張善政：講過100遍「沒意願」

國民黨主席選舉陷入混戰，國民黨立委徐巧芯指，同黨立委傅崐萁曾力勸桃園市長張善政參選黨主席。對此，張善政今出席「2025桃...

讚「最佳人選」 耿繼文：籲傅崐萁參選國民黨主席

國民黨主席選舉10月18日舉行，傳出國民黨立院黨團總召傅崐萁「有極高意願」角逐黨魁。退警總會長耿繼文今天發出聲明，籲請傅...

拚黨主席鄭麗文搶攻軍系票 張亞中：我是「正藍」

國民黨主席改選戰況混亂，前立委鄭麗文獲得前黃復興黨部主委季麟連支持，積極搶攻軍系深藍票倉。孫文學校總校長張亞中表示，選舉...

國民黨主席選舉 鄭麗文：藍白合須開誠布公

國民黨主席十月十八日改選，原有意參選的國民黨前副秘書長張雅屏、彰化縣議長謝典林，陸續退出選舉。表態參選黨主席的國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。