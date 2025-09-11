讚「最佳人選」 耿繼文：籲傅崐萁參選國民黨主席

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
退警總會長耿繼文曾率退警總統府陳情。圖／本報資料照（記者邱奕能/攝影）
國民黨主席選舉10月18日舉行，傳出國民黨立院黨團總召傅崐萁「有極高意願」角逐黨魁。退警總會長耿繼文今天發出聲明，籲請傅崐萁順應民意，出來參選國民黨主席，帶領大家贏得勝選。

耿繼文指出，去年退警總會冒著生命危險，組團來花蓮自強活動，今年他們又來了，目的在支持花蓮，振興花蓮的民生經濟，同時也感謝傅崐萁在照顧農漁民、勞工、各行各業外，也照顧軍警公教，「警察人事條例能修正，傅崐萁是關鍵人物，我們深深感謝他。」

耿繼文說，傅崐萁是國民黨歷年來最有行動力的行動派立法院總召，自從他擔任總召以來，國民黨的立法委員在立法院的表現也不同於以往，成為監督政府，為民謀福祉好委員。

耿繼文說，傅崐萁頭腦靈活，口條清晰，思慮縝密，靈敏機變，眼界宏遠，他能掌握全局、運籌帷幄外，他的溝通協調，統合能力及籌措財源的能力一流，國民黨被凍產後，財務困難，難以推動黨務，非常需要傅崐萁籌措財源。

他提到，傅崐萁最難能可貴的是，他有始終如一堅持到底的毅力，他知道台灣的需要，他知道台灣未來的方向，他知道藍白合的重要，此次大罷免大失敗，就是明證，藍白合是必要之路，傅崐萁是最佳人選。

耿繼文說，2026年九合一地方選舉很重要，2028年的總統大選更是關鍵，為了台灣好，因此希望傅崐萁順應民意，傾聽聲音，出來參選國民黨黨主席，帶領大家贏得勝選。

