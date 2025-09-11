傳角逐國民黨主席 傅崐萁：這兩個月以來很多人勸進

國民黨主席選舉下周開始領表，傳國民黨團總召傅崐萁可能角逐黨主席。傅崐萁今天發聲明指出，這兩個月以來很多人勸進，黨主席是一個很重大的承擔，期待全黨團結同心，順利完成黨主席的選舉。

傅崐萁聲明指出，這兩個月以來很多人勸進，黨主席是一個很重大的承擔，謝謝孫文學校總校長張亞中、立委羅智強、前立委鄭麗文、台北市前市長郝龍斌等這麼多好同志都願意為黨服務，畢竟眾星拱月最佳人選還是台中市長盧秀燕。

聲明還指出，過去這一年多，立法院黨團與民進黨對戰，承受整個國家壓力。國民黨現在家徒四壁，面對明年底九合一大選考驗，藍白合力無縫接軌，這些都是嚴峻的挑戰，期待全黨團結同心，順利完成黨主席的選舉。

