快訊

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

說好的輕薄？iPhone Air比iPhone 6厚一截曝數據 官網「正面示人」網狂酸

「台灣臀后」高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

傳角逐國民黨主席 傅崐萁：這兩個月以來很多人勸進

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者陳正興／攝影

國民黨主席選舉下周開始領表，傳國民黨團總召傅崐萁可能角逐黨主席。傅崐萁今天發聲明指出，這兩個月以來很多人勸進，黨主席是一個很重大的承擔，期待全黨團結同心，順利完成黨主席的選舉。

傅崐萁聲明指出，這兩個月以來很多人勸進，黨主席是一個很重大的承擔，謝謝孫文學校總校長張亞中、立委羅智強、前立委鄭麗文、台北市前市長郝龍斌等這麼多好同志都願意為黨服務，畢竟眾星拱月最佳人選還是台中市長盧秀燕。

聲明還指出，過去這一年多，立法院黨團與民進黨對戰，承受整個國家壓力。國民黨現在家徒四壁，面對明年底九合一大選考驗，藍白合力無縫接軌，這些都是嚴峻的挑戰，期待全黨團結同心，順利完成黨主席的選舉。

傅崐萁 國民黨

延伸閱讀

國民黨主席選舉 鄭麗文：藍白合須開誠布公

抗戰80周年立院黨團赴日挨批 花蓮藍營發聲「交流非背叛是務實」

影／角逐國民黨主席 鄭麗文尋求軍系前輩支持

力促藍白合 鄭麗文：若當選國民黨主席將建立兩黨合作平台

相關新聞

傳角逐國民黨主席 傅崐萁：這兩個月以來很多人勸進

國民黨主席選舉下周開始領表，傳國民黨團總召傅崐萁可能角逐黨主席。傅崐萁今天發聲明指出，這兩個月以來很多人勸進，黨主席是一...

國民黨主席選舉 鄭麗文：藍白合須開誠布公

國民黨主席十月十八日改選，原有意參選的國民黨前副秘書長張雅屏、彰化縣議長謝典林，陸續退出選舉。表態參選黨主席的國民黨立委...

盧秀燕不選國民黨主席 羅智強：確保只有「一個太陽」2028就能贏

據最新民調顯示，台中市長盧秀燕決定不參選國民黨主席，有超過六成民眾支持。已表態參選黨主席的國民黨立委羅智強今日表示，兼任...

影／參選國民黨主席 張亞中：重建黨德與黨魂為人民創造福祉

國民黨主席參選人張亞中上午舉行「重建黨德與黨魂」記者會，張亞中表示會用最大的誠意，窮盡一切的力量，來贏回2026以及20...

影／角逐國民黨主席 鄭麗文尋求軍系前輩支持

國民黨主席10月將改選，宣布參選的前立委鄭麗文今天參加復興崗23期同學年會，海軍陸戰隊退役上將、黃復興黨部前主委季麟連也...

力促藍白合 鄭麗文：若當選國民黨主席將建立兩黨合作平台

國民黨主席選舉即將開跑，宣布角逐黨主席的前立委鄭麗文，今上午在前黃復興黨部主委季麟連陪同下出席復興崗23期年會，爭取軍系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。