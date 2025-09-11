聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨主席選舉 鄭麗文：藍白合須開誠布公
國民黨主席十月十八日改選，原有意參選的國民黨前副秘書長張雅屏、彰化縣議長謝典林，陸續退出選舉。表態參選黨主席的國民黨立委羅智強昨天說，確保國民黨的「一個太陽」定於一尊，做台中市長盧秀燕的穩固靠山，就是二〇二八勝選方程式。
另位已宣布角逐黨主席的前立委鄭麗文，昨在前黃復興黨部主委季麟連陪同下出席復興崗廿三期年會，爭取軍系支持。她強調絕對不負所望，重建國民黨團隊打贏這場勝仗。
鄭麗文提到，藍白合必須開誠布公、講究誠信，彼此才有互信，若當選黨主席，一定快馬加鞭、全力建立兩黨合作平台；對於民眾黨前主席柯文哲的冤屈，以及國民黨很多黨工官司纏身，「這個帳是一定要算的」，要替被民進黨追殺的同志朋友討回公道。
由於張雅屏、謝典林接連退出黨主席選舉，孫文學校總校長張亞中昨被問及是否有人勸退，他表示，自己真心想改變國民黨，「救黨、救國、救兩岸」，到目前為止，沒有人勸退他。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言