國民黨主席選舉 鄭麗文：藍白合須開誠布公

國民黨主席十月十八日改選，原有意參選的國民黨前副秘書長張雅屏、彰化縣議長謝典林，陸續退出選舉。表態參選黨主席的國民黨立委羅智強昨天說，確保國民黨的「一個太陽」定於一尊，做台中市長盧秀燕的穩固靠山，就是二〇二八勝選方程式。

另位已宣布角逐黨主席的前立委鄭麗文，昨在前黃復興黨部主委季麟連陪同下出席復興崗廿三期年會，爭取軍系支持。她強調絕對不負所望，重建國民黨團隊打贏這場勝仗。

鄭麗文提到，藍白合必須開誠布公、講究誠信，彼此才有互信，若當選黨主席，一定快馬加鞭、全力建立兩黨合作平台；對於民眾黨前主席柯文哲的冤屈，以及國民黨很多黨工官司纏身，「這個帳是一定要算的」，要替被民進黨追殺的同志朋友討回公道。

由於張雅屏、謝典林接連退出黨主席選舉，孫文學校總校長張亞中昨被問及是否有人勸退，他表示，自己真心想改變國民黨，「救黨、救國、救兩岸」，到目前為止，沒有人勸退他。

