盧秀燕不選國民黨主席 羅智強：確保只有「一個太陽」2028就能贏
據最新民調顯示，台中市長盧秀燕決定不參選國民黨主席，有超過六成民眾支持。已表態參選黨主席的國民黨立委羅智強今日表示，兼任黨主席，本就是有利有弊，民意支持盧秀燕不兼任黨主席，反映出民眾對她專注市政的認同，證明這是有智慧、有高度的決定；確保國民黨的「一個太陽」定於一尊，做盧秀燕的穩固靠山，就是2028的勝選方程式。
羅智強說，盧秀燕決定不參選國民黨主席，最新民調顯示，62.2%的民眾支持盧秀燕不參選，也有62.7%的民眾認為大選候選人無須兼任黨主席。
羅智強認為，是否兼任黨主席，各有利弊。利在於大選時黨權與選務能步調一致，有助發揮一加一的最大戰力；但若此時掌握黨機器，也會招致民進黨的各種攻擊，過早耗損政治能量。
羅智強表示，媽媽市長選擇不參選黨主席，不僅化解了外界對她落跑市長、荒廢市政等質疑，避免面臨腹背受敵，分身乏術的巨大壓力，更能累積誠信形象，將「做好做滿」的承諾化為更大的政治資產，吸引更多中間選民與跨陣營的支持。民意支持盧秀燕不兼任黨主席，反映出民眾對她專注市政的認同，證明這是有智慧、有高度的決定。
羅智強並強調，只要確保國民黨的「一個太陽」定於一尊，同志們齊心扮演星星月亮，一同做盧秀燕的穩固靠山，就是2028的勝選方程式。「我當選國民黨主席，一定全力整合黨內資源，凝聚所有在野力量，撥雲見日為一個太陽開路。」
