影／參選國民黨主席 張亞中：重建黨德與黨魂為人民創造福祉
國民黨主席參選人張亞中上午舉行「重建黨德與黨魂」記者會，張亞中表示會用最大的誠意，窮盡一切的力量，來贏回2026以及2028，也會用最真誠的態度與友黨來合作，包括民眾黨。
張亞中在 「重建黨德與黨魂」記者會表示，只有中國國民黨得到民眾的信任，尊重與肯定，才能夠得到選票，才能夠得到認同，中國國民黨應該是一個有理念、有方法、有靈魂，真正為人民創造福祉的最大政黨。張亞中強調如果當選黨主席，除了要贏得選舉以外，更重要的是把中國國民黨的基礎打好，讓國民黨成為一個高品質的政黨。
