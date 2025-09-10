影／角逐國民黨主席 鄭麗文尋求軍系前輩支持

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

國民黨主席10月將改選，宣布參選的前立委鄭麗文今天參加復興崗23期同學年會，海軍陸戰隊退役上將、黃復興黨部前主委季麟連也全程陪同，鄭麗文表示，這些軍系前輩能關心支持她參選是因認同中華民國，因為他們相信國民黨能夠保衛中華民國。

鄭麗文表示，她很感謝季麟連能夠出任她黃埔後援會的會長，因為大家念茲在茲的就是相信國民黨能夠保衛中華民國，能夠重新拿回執政權，她同時堅定選局時藍白一定要合，現在民眾黨前主席柯文哲已經出來了，但不表示司法迫害就此結束，她堅持要有藍白合作的機制與制度，而國民黨這場選舉也一定要依照制度來走，不能因人設事，這樣國民黨形式才有依歸、才能團結，甚至跟民眾黨的合作、跟大陸的談判也都要依照制度規矩。

現任主席朱立倫表態不再連任，台中市長盧秀燕也宣布不參選，目前已有羅智強、郝龍斌、張亞中、卓伯源、鄭麗文、孫健萍、蔡志弘及李漢中等人有意角逐。季麟連表示，當初他跟鄭麗文深談時十分同意她的參選理念，因為那時候羅智強還沒有取得資格、郝龍斌等人也都還沒有表態，但是依照制度來走很重要，一定要團結國民黨。

國民黨主席10月將改選，宣布參選的前立委鄭麗文（右）今天在退役上將季麟連（中）陪同下參加復興崗23期同學年會，鄭麗文表示，這些軍系前輩能關心支持她參選是因認同中華民國，相信國民黨能夠保衛中華民國。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席10月將改選，宣布參選的前立委鄭麗文（後右）今天在退役上將季麟連（後中）陪同下參加復興崗23期同學年會，鄭麗文表示，這些軍系前輩能關心支持她參選是因認同中華民國，相信國民黨能夠保衛中華民國。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席10月將改選，宣布參選的前立委鄭麗文（左）今天在退役上將季麟連（右）陪同下參加復興崗23期同學年會，鄭麗文表示，這些軍系前輩能關心支持她參選是因認同中華民國，相信國民黨能夠保衛中華民國。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席10月將改選，宣布參選的前立委鄭麗文（右三）今天參加復興崗23期同學年會，並逐桌和與會者握手致意。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席10月將改選，宣布參選的前立委鄭麗文（中）今天參加復興崗23期同學年會，並開心和與會者一起合影。記者潘俊宏／攝影
