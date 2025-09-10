力促藍白合 鄭麗文：若當選國民黨主席將建立兩黨合作平台

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前立委鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席選舉即將開跑，宣布角逐黨主席的前立委鄭麗文，今上午在前黃復興黨部主委季麟連陪同下出席復興崗23期年會，爭取軍系票倉。鄭麗文表示，藍白合必須開誠布公、講究誠信，彼此才有互信；她若當選黨主席，一定會第一時間快馬加鞭、全力建立兩黨合作平台。

被問及孫文學校總校長張亞中、台北市前市長郝龍斌都有軍系黨員支持，如何整合票源？鄭麗文說，軍系或黃復興黨部是國民黨最堅實的支持力量，所以大家都非常重視，他們之所以對國民黨不離不棄、忠心耿耿，是因為他們相信中國國民黨可以保衛中華民國，可以創造兩岸和平的榮景。

鄭麗文說，她向軍系前輩報告參選的動機、主張，他們看到她過去政治的論述表現，願意在關鍵時刻做她最大的後盾，共同為國民黨付出努力，所以她非常感謝季麟連願意出任黃埔後援會的會長，絕對不負所望，跟大家一起重建國民黨的團隊，打贏這場勝仗。

至於如何促進未來藍白合作，鄭麗文說，她昨天在館長陳之漢直播也深談這樣的問題，國民黨一定要開誠布公，講究誠信，不管是黨主席選舉、總統提名，都必須要有公開透明的制度，尊重制度，黨內如此，兩黨的合作更是如此，既然講好了，遊戲規則一定要遵守，如此大家才能有彼此的互信。

鄭麗文說，她若當選主席，一定會第一時間快馬加鞭，全力建立兩黨合作的機制，民眾黨主席黃國昌也在等待國民黨產生新的領導梯隊，對於民眾黨前主席柯文哲的冤屈，國民黨很多黨工也是官司纏身，這個仗是一定要算的，他們一定要恢復司法公正，也要替被民進黨追殺的這些同志朋友討回公道。

鄭麗文說，當然她也高度尊重柯文哲對於未來藍白合的看法，柯的態度是必須要尊重的，未來一定要全面性的溝通，不再讓外界尤其是民進黨見縫插針、挑撥離間任何空間，全力促成在野的團結，才能夠在明年和2028年選戰取得必勝的重要戰略位置。

傳出挺盧派在台中市長盧秀燕棄選後，轉而把這個目光放到鄭麗文與郝龍斌，被解讀是挺朱派以及反朱派競爭。鄭麗文說，團結黨內選舉的過程當中，大家各自透過政見、政治的表現、人格特質，由黨員來決定，她不希望在選舉過程當中有山頭主義、有各自派系。

鄭麗文說，黨主席朱立倫的評價自然有黨員提出，朱主席無論如何是國民黨栽培非常優秀的人才，未來他仍是國民黨團隊的重要成員，選舉過程當中難免會刀光劍影、或者私下很多傳言，既然是黨內選舉，團結一致，不要讓外界看笑話見縫插針，才能展現格局、胸襟。

