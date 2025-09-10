郝龍斌表態角逐黨主席 侯友宜：樂見有人願意承擔責任

台北市前市長郝龍斌近日表示，他有意參選國民黨主席，並強調未來他與中廣前董事長趙少康之間，一定會有一人出來參選。對此，新北市長侯友宜今回應，他樂見黨內有人願意投入黨務工作、承擔責任，這代表國民黨人才濟濟。

侯友宜表示，每一位願意站出來的人，都是希望為黨承擔重責，這樣的精神值得肯定。他說，自己對所有表態參選的人都會給予加油與鼓勵，因為大家的目標一致，就是要讓國民黨更好、讓國家更好。

侯友宜強調，黨務需要更多有心人共同推動，才能持續進步，無論最後誰參選、誰當選，最重要的是凝聚黨內力量，為台灣的發展與人民的幸福努力。

