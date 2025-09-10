宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

彰化縣議會議長謝典林曾在臉書表態將投入國民黨主席選舉，今天上午在王淺秋主持的「千秋萬事」廣播節目中表示，在國民黨副主席連勝文的遊說下，「決定不選了」，至於會支持選黨主席？他說，聽連勝文調度，「要我支持誰就支持誰」。

謝典林說，當初所以表態要參選國民黨主席，是要聽取各參選人的論述，是要能為可能參選2028年總統大選的盧秀燕，做好保護，免於在目前市政受綠營砲火，以及卸任市長後，協助好好競選。

謝典林不選國民黨主席，卻仍有多位角逐，謝典林說，要考量的是登記參選國民黨主席要繳1千多萬元保證金，而且黨主席要有人脈及募款能力，包括國民黨未來的營運經費，加上選舉時文宣、活動等開銷，才能將國民黨帶起來，這是很現實的問題，因為主席自己不選舉，而是要做好後勤工作，還要有調度地方的能力。

被主持人王淺秋問到要支持誰當國民黨主席時，謝典林說，是連勝文遊說他退出選舉，未來要聽連勝文調度，連勝文要他支持誰，他就支持誰。

至於未來的黨主席一定要中生代嗎？謝典林說，不是「老男藍」問題，而是心態問題。首先要能促成藍白合，打下2026年縣市長選舉的灘頭堡，進而在2028年總統選舉勝選，同時要看誰論述能顧到民眾的權益，包括目前美國對台關稅及匯率波動，如何解決目前產業困境，照顧到更多家庭。 曾在臉書表態將投入國民黨主席選舉的彰化縣議會議長謝典林（右），今天上午在王淺秋主持的「千秋萬事」廣播節目中表示，在國民黨副主席連勝文的遊說下，「決定不選了」。記者劉明岩／翻攝

商品推薦