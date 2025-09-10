郝鬆口參選藍黨魁 「意願比趙少康大」

快訊

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰／台北報導

國民黨主席十月改選，台北市前市長郝龍斌昨鬆口，他有參選黨主席的意願和準備，未來他跟中廣前董事長趙少康之間，一定會有一人參選，且他參選的意願「相對比趙大」。已表態參選的立委羅智強則拜會前主席吳伯雄尋求支持。另位有意角逐的前副秘書長張雅屏宣布退出選舉。

郝龍斌昨接受廣播專訪時指出，目前雖還不能稱他為國民黨主席參選人，但他確實有參選的意願與準備，也在各方徵詢意見；至於他跟趙少康會是誰參選，尚在評估，目前傾向是由他參選。

郝也說，既然台中市長盧秀燕不參選，如何找一個人配合盧，未來全力打贏二○二六與二○二八，他可能是比較適合的人選；未來國民黨領袖最重要的戰略目標，一定是推動在野合作，藍白一定要合，不僅是全民共識，也是兩黨高層的共識，雙方在反惡罷的基礎下繼續合作、建立互信，這是未來黨主席該做的事。

羅智強除打出伯公牌，並表示過去廿年五次總統大選，國民黨只有一個太陽才能贏，因此他誓言扮演月亮，助盧秀燕打贏二○二八選戰，不會讓「搞台獨、搞獨裁」的賴清德總統繼續連任。

國民黨 郝龍斌 趙少康 黨主席

