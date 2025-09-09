明講了！郝龍斌：選國民黨主席我有意願 且在準備

國民黨主席10月改選，台北市前市長郝龍斌今接受廣播專訪時鬆口，他有參選黨主席的意願和準備，也在各方面徵詢意見，未來他跟中廣前董事長趙少康之間，一定會有一位來參選，且「我參選的意願相對比他大」；他也說，未來國民黨領袖最重要的戰略目標，一定是推動在野合作。

郝龍斌今在「千秋萬事」廣播專訪指出，趙少康日前已公開記者會，可以確定他和趙少康兩位之間，一定會有一位來參選，至於到底是哪位，他們也在評估。他在各方意見徵詢完後，就會做決定，「目前我參選是有意願，而且我是在準備。」

郝龍斌強調，未來國民黨的領袖重要的戰略目標，就是要在野合作，藍白一定要合，這是全民共識，也是國民黨最大的聲音，另外很重要的就是要真正能團結國民黨內部。

對於黨內有聲音質疑，郝龍斌若參選，對未來藍白合不利。郝龍斌說，任何一個黨主席候選人對於藍白合當然要接受檢驗，但他認為黨內現在講這件事情是假議題，藍白一定要合不僅是全民共識，也是國民黨跟民眾黨高層的共識，在大罷免過程中，民眾黨支持反罷免，就是非常好的藍白合例子，雙方在這個基礎下繼續合作、建立互信，這是未來國民黨主席該做的事情。

被問及台北市議員鍾小平、游淑慧與民眾黨的恩怨，郝龍斌說，看大局不拘小節，他跟民眾黨前主席柯文哲本來就沒有個人恩怨，尤其在藍白合下架民進黨的前提之下，大家都應該把小恩小怨放下來，他相信這是兩黨的高層都有的共識，所以不覺得將來若當選黨主席，會對藍白合有負面影響。

至於游淑慧跟鍾小平，郝龍斌說，他們都已經是成年人了，而且也是有經驗的政治人物，應該為他們各自的言行負責，對於他們所說的話、甚至造成台灣民眾黨不滿，這是他們自己應該處理的事情，當然從藍白合的大方向來看，所有國民黨公職人員以後的發言也要謹慎、且要有所節制，「我如果做黨主席，我會要求這件事情，」不只是避免傷害，也避免被民進黨見縫插針。

郝龍斌說，說他不利藍白合，但他沒有看到民眾黨內有這樣的看法。未來2026、2028的總統大選，藍白必須要合作，合作的前提之一就是把力量極大化，能贏最重要，2024的苦果，大家都受到了教訓，必須把當選的機會極大化，透過雙方各自評估，全力把最適合的候選人推出來。大家來勸進他參選，大概也是他的無私跟公信力，是被大家信賴跟接受的。

