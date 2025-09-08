參選國民黨主席需1320萬元 鄭麗文：錢沒問題

國民黨主席10月將改選，參選人需準備作業費、保證金等共新台幣1320萬元，宣布參選的前立委鄭麗文今天說，她老公表示沒問題，家裡自己就可以準備好；鄭麗文強調，不用擔心她的選舉資格與決心，也不需要對外放話。

國民黨主席選舉定10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選，目前包括立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文等人表態有意角逐。

鄭麗文今天上午接受廣播專訪時，被問到外傳湊不出參選黨主席的相關費用，她表示，她不會因為錢的關係而退選，都準備好了，包括錢、黨費都已繳足，「我問我老公，1320萬，我老公說沒問題，就是這樣子，我們自己家裡就可以準備好」。

鄭麗文強調，不用擔心她的選舉資格，也不需要對外放話、或是動手腳修改選舉時程，開大門走大路，國民黨應拿出大黨風範，不要讓外人看笑話。

針對未來如何籌措國民黨經費，鄭麗文說，絕對不會讓大家巧婦難為無米之炊，會努力募款，會把募來的錢，一毛不少的用在黨的發展及黨工、黨員的身上，一定會照顧每位黨員、黨工。

對於前台北市長柯文哲交保，鄭麗文認為，讓柯文哲交保是民進黨想「清理戰場」，若柯文哲不接受交保，將會成為真正的司法跟民主烈士，民進黨政權絕對承擔不起。

此外，談到前台北市長郝龍斌是否參選黨主席，鄭麗文表示，這需由郝龍斌自己決定，她不希望國民黨又上演宮廷大戲、醬缸文化又開始。

