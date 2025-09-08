快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

參選國民黨主席錢湊不齊？ 鄭麗文：錢跟決心都準備好了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前立委鄭麗文今接受千秋萬事廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
前立委鄭麗文今接受千秋萬事廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

國民黨主席10月18日改選，表態參選的前立委鄭麗文今天重申，她的參選資格沒問題，有心人也不需要放話稱她「錢湊不齊」，參選的登記作業費與保證金合計1320萬元「我老公說沒問題，我們自己家裡就可以準備好，」不用擔心她的參選決心。

鄭麗文今上午接受「千秋萬事」廣播專訪指出，這一次的黨的很多規定跟過去都不一樣，很多人又搬出陰謀論，她不願想那麼多，所有的相關條件資格她已經全部準備齊，所以她早就跟大家說「我準備好了」尤其黨中央不要懷疑，很多人也不需要在外面放話。

鄭麗文說，她的選舉資格從頭到尾都沒有問題，倒是黨去修改選舉時程，在中間動很多手腳，這些她覺得不必要，開大門走大路，國民黨是泱泱大黨，就應該做出大黨的風範來，不要讓外人看笑話，所以不要擔心她的選舉資格，不要擔心她的參選決心，更不要懷疑她勝選的信心。

鄭麗文說，她很認真提出參選的動機，也跟大家報告過很多參選的主張跟論述，大家也看到她積極努力在尋求支持跟輔選。所以不要以為透過小動作，她就會被嚇退或是勸退。

對於台北市前市長郝龍斌參選機率高，鄭麗文說，她絕對不會去攻擊任何黨內要參選的同志，關心黨都是好事，願意參選，自然大家就在公開平台上，用政見、用過去的政治表現，用人品、人格來接受黨員的檢驗，所以她不太去評論別人。至於郝龍斌是否參選，當然由他自己決定。

鄭麗文說，她不希望讓大家看到國民黨又上演宮廷大戲、醬缸文化又開始了，好不容易726、823罷免投票之後士氣回升，未來有艱困選戰等著，國民黨又開始上演一齣，大家不想看到的老戲碼。

對於未來黨務經費，鄭麗文說，她絕對不會讓大家巧婦而無米之炊，一定會努力募款，而這募款的背後，當然是來自台灣人民、全球華人對中國國民黨有期待的時候，他們就會願意捐錢。同時，她一定會把募來的錢，一毛不少全部用在黨的發展、黨工、黨員的身上。

鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

各路人馬爭國民黨主席 鄭麗文堅稱選到底：沒跟任何人有默契

鄭麗文拚藍黨魁爭取軍系、反朱地方派系支持 力抗朱傅聯盟

獨／郝龍斌選國民黨魁延遲表態 因朱立倫盼再勸勸盧秀燕

影／為軍人處境抱屈 鄭麗文：民進黨所作所為只是寒了國軍的心

相關新聞

參選國民黨主席錢湊不齊？ 鄭麗文：錢跟決心都準備好了

國民黨主席10月18日改選，表態參選的前立委鄭麗文今天重申，她的參選資格沒問題，有心人也不需要放話稱她「錢湊不齊」，參選...

柯交保藍白合添變數…藍：恩怨翻頁 黃國昌：方向不變

涉及京華城案的民眾黨前主席柯文哲今可望交保，是否會因為與台北市前市長郝龍斌、台北市議員游淑慧等人的恩怨而影響藍白合，引發...

藍黨魁參選爆炸 助藍白合者贏面大

國民黨主席十月十八日改選，面對眾多參選者情況下，戰局撲朔迷離。藍營人士認為，檯面上競爭者多對二○二八抬轎台中市長盧秀燕有...

羅智強今展開請益之旅 拚黨魁宣布啟動全台政見會

國民黨立委羅智強昨天確定取得國民黨主席參選資格，他今天上午於社群發文「號角響起」，將啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會...

各路人馬爭國民黨主席 鄭麗文堅稱選到底：沒跟任何人有默契

中廣前董事長趙少康獲聘國民黨中評委，並表示不會跟前台北市長郝龍斌一起競爭黨主席。同為戰鬥藍成員的國民黨主席擬參選人鄭麗文...

衝刺黨主席之戰？郝龍斌突聲援柯文哲

有意角逐國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源指，若台北市前市長郝龍斌擔任黨主席，藍白互信歸為原點。民眾黨前主席柯文哲昨被裁定以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。