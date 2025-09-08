參選國民黨主席錢湊不齊？ 鄭麗文：錢跟決心都準備好了

國民黨主席10月18日改選，表態參選的前立委鄭麗文今天重申，她的參選資格沒問題，有心人也不需要放話稱她「錢湊不齊」，參選的登記作業費與保證金合計1320萬元「我老公說沒問題，我們自己家裡就可以準備好，」不用擔心她的參選決心。

鄭麗文今上午接受「千秋萬事」廣播專訪指出，這一次的黨的很多規定跟過去都不一樣，很多人又搬出陰謀論，她不願想那麼多，所有的相關條件資格她已經全部準備齊，所以她早就跟大家說「我準備好了」尤其黨中央不要懷疑，很多人也不需要在外面放話。

鄭麗文說，她的選舉資格從頭到尾都沒有問題，倒是黨去修改選舉時程，在中間動很多手腳，這些她覺得不必要，開大門走大路，國民黨是泱泱大黨，就應該做出大黨的風範來，不要讓外人看笑話，所以不要擔心她的選舉資格，不要擔心她的參選決心，更不要懷疑她勝選的信心。

鄭麗文說，她很認真提出參選的動機，也跟大家報告過很多參選的主張跟論述，大家也看到她積極努力在尋求支持跟輔選。所以不要以為透過小動作，她就會被嚇退或是勸退。

對於台北市前市長郝龍斌參選機率高，鄭麗文說，她絕對不會去攻擊任何黨內要參選的同志，關心黨都是好事，願意參選，自然大家就在公開平台上，用政見、用過去的政治表現，用人品、人格來接受黨員的檢驗，所以她不太去評論別人。至於郝龍斌是否參選，當然由他自己決定。

鄭麗文說，她不希望讓大家看到國民黨又上演宮廷大戲、醬缸文化又開始了，好不容易726、823罷免投票之後士氣回升，未來有艱困選戰等著，國民黨又開始上演一齣，大家不想看到的老戲碼。

對於未來黨務經費，鄭麗文說，她絕對不會讓大家巧婦而無米之炊，一定會努力募款，而這募款的背後，當然是來自台灣人民、全球華人對中國國民黨有期待的時候，他們就會願意捐錢。同時，她一定會把募來的錢，一毛不少全部用在黨的發展、黨工、黨員的身上。

商品推薦