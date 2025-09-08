聽新聞
0:00 / 0:00

藍黨魁參選爆炸 助藍白合者贏面大

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭／台北報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席十月十八日改選，面對眾多參選者情況下，戰局撲朔迷離。藍營人士認為，檯面上競爭者多對二○二八抬轎台中市長盧秀燕有高度共識，最後關鍵將落在，誰有能力在二○二六與二○二八助藍白成功整合，誰就能出線。

國民黨主席改選登記與領表時間順延至九月十五日至十九日，已有九人表態競逐。藍營人士分析，藍白合是藍營重返執政目標關鍵。

國民黨立委羅智強確定取得黨主席參選資格，他昨宣示啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，將展開全台請益之旅，與黨員當面交流。

國民黨主席朱立倫上周頒發中評委主席團證書給中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔，為選情投下變數。藍營人士分析，台北市前市長郝龍斌的勸進聲浪雖高，但黨內有聲音認為，郝當選恐不利藍白合作；而趙少康的聲量與領導力無庸置疑，但是否會分散票源、讓「二軍」勝出機率增加，也是黨內擔憂之一。

另一位表態參選黨主席的前立委鄭麗文則強調未與任何人有棄選默契，呼籲黨內避免「密室交易」。她今早將接受廣播節目專訪，預料將再次重申參選到底的決心。此外，網傳孫文學校總校長張亞中擬退出黨主席角逐。張亞中昨急發聲明駁斥傳聞。

黨主席 國民黨 藍白合

延伸閱讀

影／國民黨主席接班人 趙少康：盧朱郝不選我就選

聲援柯文哲 趙少康批羈押權被濫用：立院一定要修

撇藍白合不「郝」 趙少康幫喊冤：柯文哲先打五大弊案

「韓國瑜希望我出來」趙少康：盧朱郝都不出來 我可以考慮

相關新聞

藍黨魁參選爆炸 助藍白合者贏面大

國民黨主席十月十八日改選，面對眾多參選者情況下，戰局撲朔迷離。藍營人士認為，檯面上競爭者多對二○二八抬轎台中市長盧秀燕有...

柯交保藍白合添變數…藍：恩怨翻頁 黃國昌：方向不變

涉及京華城案的民眾黨前主席柯文哲今可望交保，是否會因為與台北市前市長郝龍斌、台北市議員游淑慧等人的恩怨而影響藍白合，引發...

羅智強今展開請益之旅 拚黨魁宣布啟動全台政見會

國民黨立委羅智強昨天確定取得國民黨主席參選資格，他今天上午於社群發文「號角響起」，將啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會...

國民黨將頒資格 羅智強能選黨魁了

國民黨立委羅智強日前宣布參選黨主席，他昨天透過臉書發文指自己有參選資格，但認定關鍵在現任主席朱立倫。國民黨內高層表示，兩...

各路人馬爭國民黨主席 鄭麗文堅稱選到底：沒跟任何人有默契

中廣前董事長趙少康獲聘國民黨中評委，並表示不會跟前台北市長郝龍斌一起競爭黨主席。同為戰鬥藍成員的國民黨主席擬參選人鄭麗文...

衝刺黨主席之戰？郝龍斌突聲援柯文哲

有意角逐國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源指，若台北市前市長郝龍斌擔任黨主席，藍白互信歸為原點。民眾黨前主席柯文哲昨被裁定以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。