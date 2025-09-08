柯交保藍白合添變數…藍：恩怨翻頁 黃國昌：方向不變

涉及京華城案的民眾黨前主席柯文哲今可望交保，是否會因為與台北市前市長郝龍斌、台北市議員游淑慧等人的恩怨而影響藍白合，引發關注。國民黨立委都直呼「不會啦」，這些都早就已經翻頁；藍營人士也說，國民黨主席朱立倫、郝龍斌等多次聲援柯文哲，藍白未來只會更緊密合作。

至於有人針對民眾黨將出現「兩個太陽」作文章，民眾黨現任黨主席黃國昌昨強調，外界盛傳的「交還黨主席」純屬見縫插針，他與柯文哲間的互信與默契外界難以想像，民眾黨未來發展也不會因為外界操作而動搖。

至於藍白合作是否因柯文哲羈押、交保過程受影響，黃國昌回應，在野黨在國會針對福國利民的法案合作「早在柯主席被關押前就啟動，至今仍在持續」，這個方向不會改變。黃國昌指出，二○二六地方大選較為複雜，民眾黨將靜候國民黨完成黨主席改選。

面對黨內關注的「立委兩年條款」，黃國昌強調，這本來就是柯文哲的承諾，除非基於黨發展的重大目標，否則他不會更動，「這點我在黨內會議上講得很清楚」。他也透露，柯文哲若能盡快交保出來，他將在第一時間與柯見面，報告黨務與合作進度。

黃國昌昨也重申，民眾黨內部有穩固的互信基礎，不必受外界揣測而左右，「最重要的是柯主席能早日回到舞台，帶領黨務重新整合」。

柯文哲涉及京華城案，曾與郝龍斌針鋒相對，郝龍斌也曾回嗆，曾為郝辦公室主任的游淑慧更因此猛打柯文哲，如今傳郝龍斌有意參選國民黨主席，而柯文哲也可能交保，外界憂心兩人會因過去的恩怨而影響藍白合。

「我想不會啦。」國民黨立委謝龍介表示，一碼歸一碼，選黨主席的人都是有大格局的人，藍白兩黨之間過去一些針對性言論或擦槍走火都已經翻頁了，現在大家面臨的就是民進黨霸權式執政、一黨獨大，整天吃香喝辣，而人民最痛恨的就是這些官商勾結，在此情況下，藍白合作是大趨勢。他並提醒，接下來兩黨公職人員應注意相關言論，避免擦槍走火，不要讓民進黨見縫插針。

商品推薦