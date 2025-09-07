羅智強今展開請益之旅 拚黨魁宣布啟動全台政見會

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強今早乘坐前往台中的高鐵。圖／取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強今早乘坐前往台中的高鐵。圖／取自羅智強臉書

國民黨立委羅智強昨天確定取得國民黨主席參選資格，他今天上午於社群發文「號角響起」，將啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，展開全台請益之旅，與黨員當面交流，爭取黨主席選舉的勝利，並於2028年下架賴清德總統，而他目前也正在前往台中的高鐵上。

羅智強昨天透過臉書發文指自己有參選資格，但認定關鍵在現任主席朱立倫。國民黨內高層表示，兩周內將頒發曾任黨內一級主管同仁的中評委聘書，羅曾任革命實踐研究院長，已確認將其列入中評委頒發名單。

羅智強今天稍早再於臉書發文，表示將啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，目前正在搭高鐵前往台中展開請益之旅，面對面向黨員交流理念，爭取黨主席選舉的勝利；他也呼籲所以有支持者思考身邊有沒有國民黨員，然後用力拉票、催票，在10月18日投羅智強一票。

羅智強指出，他這麼多年來一直都在為守護中華民國、保衛台灣民主而戰，包含為公投徒步環島及夜宿街頭、擊退賴清德的大惡罷等「革命尚未成功，同志仍須努力。」賴清德雖然一時受挫，但其「台獨引戰爭，獨裁想專制」的「雙獨大夢」並沒有醒，只是等待下一個時機，再次發動檢調清算，用對付民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹的方式，對付台灣的所有人。

羅智強表示，要敲碎賴清德的雙獨夢，就必須打造一個強大有活力的「尚青國民黨」，讓國民黨昂首邁入「世代承擔」的新時代，為國民黨打造年輕有活力的「最強戰隊」；當上國民黨主席後，在2028年下架賴清德，並平反被民進黨政治迫害者，讓民主重回正軌，讓檢調不再東廠。

