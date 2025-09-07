聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨將頒資格 羅智強能選黨魁了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委羅智強日前宣布參選黨主席，他昨天透過臉書發文指自己有參選資格，但認定關鍵在現任主席朱立倫。國民黨內高層表示，兩周內將頒發曾任黨內一級主管同仁的中評委聘書，羅曾任革命實踐研究院長，已確認將其列入中評委頒發名單。

依照國民黨主席選舉辦法，具備中央評議委員、中央委員等，即可參選。

羅智強表示，他於九月一日就任立法院黨團書記長。本屆歷任書記長洪孟楷林思銘王鴻薇等皆為指定中常委，他是第四任書記長，理應具備此身分。

羅智強說，他曾任總統府副秘書長，為特任政務官；曾任革實院長，負責青年培訓；他是現任立委；對國民黨有重大貢獻，完全具備受頒中評委的資格。

另外，朱立倫四日頒發國民黨中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，引發聯想。黨主席擬參選人鄭麗文昨天表示，她參選黨主席的決心不變，既然盧秀燕決定不參選，她就參選到底，她跟任何人都沒有誰選她就不選的默契，更沒有私下討論關於黨主席或黨內位子。

鄭麗文指出，搓圓仔湯、私相授受的交換，對她來說是絕無可能，而且她也認為國民黨要避免這樣的事情。

鄭麗文指出，有更多像趙少康、前台大校長管中閔等優異人才投入對黨務的關心，這絕對是好事。但現在外界揣測，認為延長黨主席選舉登記期程，是有意給予特定人選有參選資格，她要再次強調，不希望國民黨是一個因人設事的政黨。

鄭麗文 羅智強 朱立倫 趙少康 管中閔 洪孟楷 王鴻薇 盧秀燕 林思銘

延伸閱讀

羅智強能選國民黨主席了 國民黨2周內頒發中評委聘書

自認有國民黨主席參選資格 羅智強：關鍵在朱立倫

柯文哲裁定7000萬交保 羅智強：將推動制定政治迫害調查條例

邱議瑩遭檢起訴 羅智強稱「暴力打人累犯」：有可能坐牢！

相關新聞

國民黨將頒資格 羅智強能選黨魁了

國民黨立委羅智強日前宣布參選黨主席，他昨天透過臉書發文指自己有參選資格，但認定關鍵在現任主席朱立倫。國民黨內高層表示，兩...

各路人馬爭國民黨主席 鄭麗文堅稱選到底：沒跟任何人有默契

中廣前董事長趙少康獲聘國民黨中評委，並表示不會跟前台北市長郝龍斌一起競爭黨主席。同為戰鬥藍成員的國民黨主席擬參選人鄭麗文...

羅智強能選國民黨主席了 國民黨2周內頒發中評委聘書

國民黨立委羅智強宣布參選國民黨主席，他今早透過臉書發文表示，他已具參選資格，但認定與否在國民黨主席朱立倫。對於羅智強的說...

自認有國民黨主席參選資格 羅智強：關鍵在朱立倫

國民黨立院黨團書記長羅智強宣布參選國民黨主席，對於他是否具參選資格，他今早透過臉書發文表示，他於9月1日就任立法院黨團書...

韓國瑜相挺 趙少康考慮選黨主席「前提是盧朱郝都不選」

國民黨主席朱立倫日前頒發中評會主席團主席聘書給中廣前董事長趙少康，形同給趙參選黨主席資格。趙少康昨親口承認，立法院長韓國...

衝刺黨主席之戰？郝龍斌突聲援柯文哲

有意角逐國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源指，若台北市前市長郝龍斌擔任黨主席，藍白互信歸為原點。民眾黨前主席柯文哲昨被裁定以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。