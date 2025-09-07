國民黨將頒資格 羅智強能選黨魁了

國民黨立委羅智強日前宣布參選黨主席，他昨天透過臉書發文指自己有參選資格，但認定關鍵在現任主席朱立倫。國民黨內高層表示，兩周內將頒發曾任黨內一級主管同仁的中評委聘書，羅曾任革命實踐研究院長，已確認將其列入中評委頒發名單。

依照國民黨主席選舉辦法，具備中央評議委員、中央委員等，即可參選。

羅智強表示，他於九月一日就任立法院黨團書記長。本屆歷任書記長洪孟楷、林思銘、王鴻薇等皆為指定中常委，他是第四任書記長，理應具備此身分。

羅智強說，他曾任總統府副秘書長，為特任政務官；曾任革實院長，負責青年培訓；他是現任立委；對國民黨有重大貢獻，完全具備受頒中評委的資格。

另外，朱立倫四日頒發國民黨中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，引發聯想。黨主席擬參選人鄭麗文昨天表示，她參選黨主席的決心不變，既然盧秀燕決定不參選，她就參選到底，她跟任何人都沒有誰選她就不選的默契，更沒有私下討論關於黨主席或黨內位子。

鄭麗文指出，搓圓仔湯、私相授受的交換，對她來說是絕無可能，而且她也認為國民黨要避免這樣的事情。

鄭麗文指出，有更多像趙少康、前台大校長管中閔等優異人才投入對黨務的關心，這絕對是好事。但現在外界揣測，認為延長黨主席選舉登記期程，是有意給予特定人選有參選資格，她要再次強調，不希望國民黨是一個因人設事的政黨。

