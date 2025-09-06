快訊

布局2026！基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

疑雷射切割釀禍竄黑煙 台科大校舍梯間起火迅速撲滅

各路人馬爭國民黨主席 鄭麗文堅稱選到底：沒跟任何人有默契

中央社／ 台北6日電
前立委鄭麗文。聯合報系資料照
前立委鄭麗文。聯合報系資料照

中廣前董事長趙少康獲聘國民黨中評委，並表示不會跟前台北市長郝龍斌一起競爭黨主席。同為戰鬥藍成員的國民黨主席擬參選人鄭麗文今天表示，她會參選到底，沒有跟任何人有誰選她就不選的默契，希望大家透過公開的遊戲規則，訴諸黨員的認同跟支持。

國民黨主席選舉10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。朱立倫4日頒發國民黨中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，引發各界聯想。趙少康5日表示，盧秀燕是黨主席最佳人選，第2是朱立倫續任，第3是前台北市長郝龍斌，非到不得已時，他可以考慮。

另外，趙少康指出，立法院長韓國瑜希望他出來參選黨主席，但他不會跟郝龍斌同時出現在黨主席參選人名單上，兩人不會一起選。如果郝龍斌要參選，他會全力支持。

鄭麗文今天受訪表示，她參選黨主席的決心不變，既然盧秀燕決定不參選，她就參選到底，她跟任何人都沒有誰選她就不選的默契，更沒有私下討論關於黨主席或黨內位子。搓圓仔湯、私相授受的交換，對她來說是絕無可能，而且她也認為國民黨要避免這樣的事情。

鄭麗文指出，有更多像趙少康、前台大校長管中閔等優異人才投入對黨務的關心，這絕對是好事。但現在外界揣測，認為延長黨主席選舉登記期程，是有意給予特定人選有參選資格，她要再次強調，不希望國民黨是一個因人設事的政黨。

鄭麗文表示，她在表達認真思考參選黨主席後，都跟趙少康有碰面，主要就是請益國內政治局勢，還有黨內局勢的看法，且她也已向趙少康表達參選的決心。

鄭麗文指出，國民黨是泱泱大黨，要有大黨的風範，制度才是最重要的，遵守制度才能團結全黨，讓勝選的人擁有最大的正當性跟發言權，不管是黨主席選舉或未來各級選舉的提名，都應該要有公平公開的制度，黨內如此，藍白合更是如此，國民黨要開大門走大路。

鄭麗文表示，既然黨主席選舉辦法及登記日程已經確定，希望大家透過公開的遊戲規則，訴諸黨員的認同跟支持，希望最後產生的黨主席是得到最多認同的人選，也希望能夠得到台灣人民支持。她認為，只要合乎遊戲規則的人，都有權利跟資格參選黨主席，由黨員做最後決定。

對於是否具備參選資格，鄭麗文指出，因為他曾是馬政府的閣員，因此在前黨主席吳敦義任內就已經聘她為中評委，所以她完全具備參選黨主席的資格，也準備好所有參選的條件，更對國民黨未來如何脫胎換骨，如何成為第一大黨，以及如何重返執政，都已經胸有成竹。

國民黨 鄭麗文 趙少康 郝龍斌 朱立倫 盧秀燕

延伸閱讀

影／國民黨主席接班人 趙少康：盧朱郝不選我就選

聲援柯文哲 趙少康批羈押權被濫用：立院一定要修

撇藍白合不「郝」 趙少康幫喊冤：柯文哲先打五大弊案

「韓國瑜希望我出來」趙少康：盧朱郝都不出來 我可以考慮

相關新聞

各路人馬爭國民黨主席 鄭麗文堅稱選到底：沒跟任何人有默契

中廣前董事長趙少康獲聘國民黨中評委，並表示不會跟前台北市長郝龍斌一起競爭黨主席。同為戰鬥藍成員的國民黨主席擬參選人鄭麗文...

羅智強能選國民黨主席了 國民黨2周內頒發中評委聘書

國民黨立委羅智強宣布參選國民黨主席，他今早透過臉書發文表示，他已具參選資格，但認定與否在國民黨主席朱立倫。對於羅智強的說...

自認有國民黨主席參選資格 羅智強：關鍵在朱立倫

國民黨立院黨團書記長羅智強宣布參選國民黨主席，對於他是否具參選資格，他今早透過臉書發文表示，他於9月1日就任立法院黨團書...

韓國瑜相挺 趙少康考慮選黨主席「前提是盧朱郝都不選」

國民黨主席朱立倫日前頒發中評會主席團主席聘書給中廣前董事長趙少康，形同給趙參選黨主席資格。趙少康昨親口承認，立法院長韓國...

衝刺黨主席之戰？郝龍斌突聲援柯文哲

有意角逐國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源指，若台北市前市長郝龍斌擔任黨主席，藍白互信歸為原點。民眾黨前主席柯文哲昨被裁定以...

認購500顆萊爾校長紓壓球 羅智強為救黨工掏36萬：球我最後拿

國民黨推出「萊爾校長」CF爆紅，日前舉行記者會宣布發行實體小物「萊爾校長紓壓球」，捐款達一定金額就能獲得該小物，籌募款項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。