各路人馬爭國民黨主席 鄭麗文堅稱選到底：沒跟任何人有默契

中廣前董事長趙少康獲聘國民黨中評委，並表示不會跟前台北市長郝龍斌一起競爭黨主席。同為戰鬥藍成員的國民黨主席擬參選人鄭麗文今天表示，她會參選到底，沒有跟任何人有誰選她就不選的默契，希望大家透過公開的遊戲規則，訴諸黨員的認同跟支持。

國民黨主席選舉10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選。朱立倫4日頒發國民黨中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，引發各界聯想。趙少康5日表示，盧秀燕是黨主席最佳人選，第2是朱立倫續任，第3是前台北市長郝龍斌，非到不得已時，他可以考慮。

另外，趙少康指出，立法院長韓國瑜希望他出來參選黨主席，但他不會跟郝龍斌同時出現在黨主席參選人名單上，兩人不會一起選。如果郝龍斌要參選，他會全力支持。

鄭麗文今天受訪表示，她參選黨主席的決心不變，既然盧秀燕決定不參選，她就參選到底，她跟任何人都沒有誰選她就不選的默契，更沒有私下討論關於黨主席或黨內位子。搓圓仔湯、私相授受的交換，對她來說是絕無可能，而且她也認為國民黨要避免這樣的事情。

鄭麗文指出，有更多像趙少康、前台大校長管中閔等優異人才投入對黨務的關心，這絕對是好事。但現在外界揣測，認為延長黨主席選舉登記期程，是有意給予特定人選有參選資格，她要再次強調，不希望國民黨是一個因人設事的政黨。

鄭麗文表示，她在表達認真思考參選黨主席後，都跟趙少康有碰面，主要就是請益國內政治局勢，還有黨內局勢的看法，且她也已向趙少康表達參選的決心。

鄭麗文指出，國民黨是泱泱大黨，要有大黨的風範，制度才是最重要的，遵守制度才能團結全黨，讓勝選的人擁有最大的正當性跟發言權，不管是黨主席選舉或未來各級選舉的提名，都應該要有公平公開的制度，黨內如此，藍白合更是如此，國民黨要開大門走大路。

鄭麗文表示，既然黨主席選舉辦法及登記日程已經確定，希望大家透過公開的遊戲規則，訴諸黨員的認同跟支持，希望最後產生的黨主席是得到最多認同的人選，也希望能夠得到台灣人民支持。她認為，只要合乎遊戲規則的人，都有權利跟資格參選黨主席，由黨員做最後決定。

對於是否具備參選資格，鄭麗文指出，因為他曾是馬政府的閣員，因此在前黨主席吳敦義任內就已經聘她為中評委，所以她完全具備參選黨主席的資格，也準備好所有參選的條件，更對國民黨未來如何脫胎換骨，如何成為第一大黨，以及如何重返執政，都已經胸有成竹。

