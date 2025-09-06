羅智強能選國民黨主席了 國民黨2周內頒發中評委聘書

國民黨立委羅智強宣布參選國民黨主席，他今早透過臉書發文表示，他已具參選資格，但認定與否在國民黨主席朱立倫。對於羅智強的說法，國民黨內高層回應，兩周內將頒發曾任黨內一級主管同仁之中評委證書，以表彰同志為黨奉獻，羅智強曾任革實院院長，已確認將其列入中評委頒發名單。

羅智強今早說明他具有參選黨主席資格。他表示，他於9月1日就任立法院黨團書記長。依慣例，本屆歷任書記長洪孟楷、林思銘、王鴻薇等皆為指定中常委，他是第四任書記長，理應具備此身分。這也是他宣布參選的依據。但也有不具名的黨務人士透過媒體表示，認為朱立倫可以選擇打破慣例「不指定」，或者等到9月19日黨主席登記結束後才指定，讓他喪失參選資格。他主張他在9月1日就職時已自動取得身分，朱立倫如否決、駁回他的登記，他仍會尊重朱的認定。

羅智強說，再談中評委。依慣例，符合四種條件之一，即可獲頒，一是國民黨執政時的政務官，他曾任總統府副秘書長，為特任政務官；國民黨一級黨務主管，他曾任革命實踐研究院院長，負責青年培訓；立法委員，他是現任立委、同時是現任書記長；對國民黨有重大貢獻，他輔選前總統馬英九二次勝選，多次全台輔選。他完全具備受頒中評委的資格。

對於羅智強說法，國民黨內高層回應，朱立倫主席正按部就班、穩健的進行交棒流程，按照規畫，兩周內將頒發曾任黨內一級主管同仁之中評委證書，以表彰同志為黨奉獻。

有藍營人士說，「據此，羅智強委員是朱立倫主席親自聘任之副秘書長，也曾任革實院院長，依朱主席穩健個性，已確認將羅智強列入中評委頒發名單，時程也一定來得及在9月19日黨主席選舉登記之前，頒贈完畢具參選資格，若有太多額外的紛爭實在大可不必。」

該人士也提醒，要競選黨主席的候選人，若以打誰、罵誰、帶風陰謀論，恐怕都不會受到黨員支持者的認同，經過太多次的戰役，支持者都有充分的智慧判斷每位政治人物的所作所為。

