自認有國民黨主席參選資格 羅智強：關鍵在朱立倫

國民黨立院黨團書記長羅智強宣布參選國民黨主席，對於他是否具參選資格，他今早透過臉書發文表示，他於9月1日就任立法院黨團書記長，依慣例，本屆歷任書記長皆為指定中常委，他是第四任書記長，應具備此身分，這也是他宣布參選的依據，有黨務人士透過媒體表示國民黨主席朱立倫可打破慣例不指定，但他尊重朱立倫認定。

羅智強說，昨晚他和國民黨團兄弟姐妹們難得歡聚，席間有人問起關於他參選黨主席資格的問題。

羅智強今也在臉書說明，在823第二波大罷免結束之前，他根本沒有參選黨主席的念頭。當時他的全部心思，都放在反罷免上。823之後，台中市長盧秀燕宣布不參選黨主席，朱立倫宣布交棒，才有青壯派立委來勸進他。

羅智強說，青壯派立委認為，他代表世代承擔，是立法院裡公認的一級戰將。他若參選，至少象徵國民黨的中生代願意肩負責任，也有機會帶動戰力升級、推動革新再造、吸引青年世代。經過再三考慮，他決定參選中國國民黨主席，希望能帶領國民黨下架賴清德，實現第四次政黨輪替。

羅智強說，依照國民黨主席選舉辦法，具備「指定中常委」、中央評議委員、中央委員等，即可參選。他有「指定中常委」的身分，和中評委的資格。當媒體來問他，有沒有參選黨主席資格時，他的回答是：「我百分之百有資格，但由黨中央認定。」

羅智強表示，他於9月1日就任立法院黨團書記長。依慣例，本屆歷任書記長洪孟楷、林思銘、王鴻薇等皆為指定中常委，他是第四任書記長，理應具備此身分。這也是他宣布參選的依據。但也有不具名的黨務人士透過媒體表示，認為朱立倫可以選擇打破慣例「不指定」，或者等到9月19日黨主席登記結束後才指定，讓他喪失參選資格。雖然他主張，他在9月1日就職時已自動取得身分，但如果朱立倫最終否決、駁回他的登記，他仍會尊重朱的認定。

羅智強說，再談中評委。依慣例，符合四種條件之一，即可獲頒，一是國民黨執政時的政務官，他曾任總統府副秘書長，為特任政務官；國民黨一級黨務主管，他曾任革命實踐研究院院長，負責青年培訓；立法委員，他是現任立委、同時是現任書記長；對國民黨有重大貢獻，他輔選前總統馬英九二次勝選，多次全台輔選。他完全具備受頒中評委的資格。

羅智強指出，過去前主席江啟臣，也曾為了讓張亞中教授順利參選黨主席，親自頒發中評委證書，讓原來不具備參選資格的張教授取得資格。然而，頒不頒中評委，始終是黨主席的權力。即便他有完整資歷，最後他仍會尊重朱立倫的決定。

羅智強並強調，他平常心面對。大家認識他，都知道他是拚命三郎。既然決定參選，他就會全力以赴。但他的心情非常平靜。因為這一屆黨主席，本質上是任務型主席，核心任務就是為2028國民黨總統候選人開路。他相信他能承擔，但若最後由其他合適的人選承擔，只要沒有私心、大公無我、能征善戰，帶領國民黨擊退民進黨，就是最棒的黨主席。

