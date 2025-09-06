聽新聞
0:00 / 0:00

衝刺黨主席之戰？郝龍斌突聲援柯文哲

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北報導

有意角逐國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源指，若台北市前市長郝龍斌擔任黨主席，藍白互信歸為原點。民眾黨前主席柯文哲昨被裁定以七千萬元交保，郝龍斌即主動聲援，中廣前董事長趙少康為郝喊冤認為不能怪郝，是柯初任台北市長時先打「五大弊案」。民眾黨副秘書長許甫則認為，郝龍斌對柯案觀點一致。

國民黨主席目前參選者爆炸，由於郝龍斌過去曾在京華城案上與柯文哲爭鋒相對，卓伯源認為郝龍斌出任恐破壞藍白互信，此觀點引發藍營熱議。而昨柯文哲被交保消息一出，郝龍斌立刻發聲，表示台北地院裁定柯文哲七千萬元交保，如此嚴苛的交保條件，不僅嚴重違反比例原則，更形同對一位前市長的羞辱。

郝龍斌表示，司法必須獨立公正，絕不能因政黨顏色有所差別，更不能淪為政治鬥爭的工具。

郝龍斌也聲援大罷免期間因疑涉偽造文書案遭到長期羈押的國民黨黨工，強調羈押應是最後手段，而不是辦案的捷徑。台灣是民主法治國家，司法公信力是社會安定的基石。唯有做到不分藍綠白、一律平等，司法才能夠真正贏得人民的信任。

趙少康昨也為郝龍斌說話指，「柯文哲這事不能怪郝龍斌」，柯文哲上任台北市長就說有五大弊案，指的不就是郝龍斌與前面的市政府嗎？還有「台智光案」，柯文哲又說是郝龍斌時期，那時郝龍斌跟他在加拿大看極光，回台灣突然有消息說柯文哲指台智光有問題都是郝龍斌，郝在加拿大又不能回，這事不是郝引起的。

許甫昨受訪時表示，郝龍斌發文前有禮貌性告知他們，且觀察郝從一月至四月發文，觀點一致皆是認為應該給柯文哲公開審理的機會。他們的支持者確實因為台北市議員游淑慧、鍾小平的發言，對郝有點疑慮，但這對藍白合決策過程中，不會因為游淑慧影響決策，「這不是連連看」，跟藍白合大局無關。

郝龍斌 柯文哲 藍白合 國民黨 黨主席

延伸閱讀

柯文哲裁定7000萬交保 羅智強：將推動制定政治迫害調查條例

7000萬交保柯文哲直言「需再深思」 民眾黨：協助柯家做一切準備

柯文哲交保 李彥秀揭「2重要意義」：進入下半場法庭攻防

批柯文哲交保條件嚴苛不符比例 郝龍斌：根本羞辱前市長

相關新聞

韓國瑜相挺 趙少康考慮選黨主席「前提是盧朱郝都不選」

國民黨主席朱立倫日前頒發中評會主席團主席聘書給中廣前董事長趙少康，形同給趙參選黨主席資格。趙少康昨親口承認，立法院長韓國...

衝刺黨主席之戰？郝龍斌突聲援柯文哲

有意角逐國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源指，若台北市前市長郝龍斌擔任黨主席，藍白互信歸為原點。民眾黨前主席柯文哲昨被裁定以...

認購500顆萊爾校長紓壓球 羅智強為救黨工掏36萬：球我最後拿

國民黨推出「萊爾校長」CF爆紅，日前舉行記者會宣布發行實體小物「萊爾校長紓壓球」，捐款達一定金額就能獲得該小物，籌募款項...

黨魁戰等嘸燕子 朱跳過郝舉薦趙少康、管中閔打何算盤？

國民黨主席改選領表前的最後競合賽局將進入最高點，黨主席朱立倫喊出交棒後，陸續表態有意參選的已經有9位，即將進入兩位數。面對黨內對有意參選人的不同評論，黨主席朱立倫9月4日再出手，欽點兩位重量級人選：中廣前董事長趙少康及台大前校長管中閔，大動作引人關注，黨內觀察重點為何？台中市長盧秀燕地位會受影響嗎？

宣布參選國民黨主席 蔡志弘：當選後推會習近平 促兩岸和平

國民黨主席選舉參選者眾，前國大代表蔡志弘今舉行記者會，正式宣布參選黨主席。他提出，他當選會推動與中國大陸的「蔡習會」，深...

國民黨主席多人表態角逐 洪孟楷：人選要能談、能戰、能承擔

國民黨主席改選多人表態角逐，中廣前董事長趙少康今也表態不排除參選。國民黨立委洪孟楷說，他心目中的未來主席要符合「能談、能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。