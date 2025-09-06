衝刺黨主席之戰？郝龍斌突聲援柯文哲

有意角逐國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源指，若台北市前市長郝龍斌擔任黨主席，藍白互信歸為原點。民眾黨前主席柯文哲昨被裁定以七千萬元交保，郝龍斌即主動聲援，中廣前董事長趙少康為郝喊冤認為不能怪郝，是柯初任台北市長時先打「五大弊案」。民眾黨副秘書長許甫則認為，郝龍斌對柯案觀點一致。

國民黨主席目前參選者爆炸，由於郝龍斌過去曾在京華城案上與柯文哲爭鋒相對，卓伯源認為郝龍斌出任恐破壞藍白互信，此觀點引發藍營熱議。而昨柯文哲被交保消息一出，郝龍斌立刻發聲，表示台北地院裁定柯文哲七千萬元交保，如此嚴苛的交保條件，不僅嚴重違反比例原則，更形同對一位前市長的羞辱。

郝龍斌表示，司法必須獨立公正，絕不能因政黨顏色有所差別，更不能淪為政治鬥爭的工具。

郝龍斌也聲援大罷免期間因疑涉偽造文書案遭到長期羈押的國民黨黨工，強調羈押應是最後手段，而不是辦案的捷徑。台灣是民主法治國家，司法公信力是社會安定的基石。唯有做到不分藍綠白、一律平等，司法才能夠真正贏得人民的信任。

趙少康昨也為郝龍斌說話指，「柯文哲這事不能怪郝龍斌」，柯文哲上任台北市長就說有五大弊案，指的不就是郝龍斌與前面的市政府嗎？還有「台智光案」，柯文哲又說是郝龍斌時期，那時郝龍斌跟他在加拿大看極光，回台灣突然有消息說柯文哲指台智光有問題都是郝龍斌，郝在加拿大又不能回，這事不是郝引起的。

許甫昨受訪時表示，郝龍斌發文前有禮貌性告知他們，且觀察郝從一月至四月發文，觀點一致皆是認為應該給柯文哲公開審理的機會。他們的支持者確實因為台北市議員游淑慧、鍾小平的發言，對郝有點疑慮，但這對藍白合決策過程中，不會因為游淑慧影響決策，「這不是連連看」，跟藍白合大局無關。

