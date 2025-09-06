聽新聞
韓國瑜相挺 趙少康考慮選黨主席「前提是盧朱郝都不選」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
資深媒體人趙少康昨出面表示，國民黨接棒人選首推台中市長盧秀燕，其次黨主席朱立倫，再來是台北市前市長郝龍斌，但「盧朱郝不選，我就選」。記者林伯東／攝影
資深媒體人趙少康昨出面表示，國民黨接棒人選首推台中市長盧秀燕，其次黨主席朱立倫，再來是台北市前市長郝龍斌，但「盧朱郝不選，我就選」。記者林伯東／攝影

國民黨主席朱立倫日前頒發中評會主席團主席聘書給中廣前董事長趙少康，形同給趙參選黨主席資格。趙少康昨親口承認，立法院長韓國瑜希望他能出來，若台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌都不參選的情況下，「我可以考慮」。

國民黨主席十月改選，在朱立倫、盧秀燕都宣布不參選後，此次國民黨主席參選人數爆炸，外傳可能參選的台北市前市長郝龍斌也未明確表態，此時朱立倫突然給趙少康參選門票，格外引人遐想。

趙少康說，上周一晚上，韓國瑜、賴士葆、郝龍斌與他四人聚餐，韓很關心黨主席選舉，韓鼓勵他選黨主席，也關心他是否有中評委身分？但他當時沒有想選黨主席，且工作做得好好的。

趙少康表示，上周五他和朱立倫碰面，朱告訴他原本打算七二六首波罷免當日有藍委被罷免，朱就辭主席，但最後沒有藍委被罷免，朱改為宣布不續任。而他則說，盧秀燕仍是第一人選，若盧不選，他鼓勵朱續任，朱則認為還是以盧為主，非像媒體所說「戰鬥藍逼朱立倫表態」。

趙少康說，周末他與朱立倫再溝通，盧秀燕仍是第一優先、朱立倫第二、第三是郝龍斌，若都不行，非到不得已，他可以考慮，問題是他沒有資格，沒有中評委身分，朱則說「我會妥善處理」，後續就收到中評委證書，沒有誰逼誰。

趙少康在接受媒體聯訪時，他說韓國瑜關心黨主席選舉，「他希望我出來」。趙特別強調，「我跟郝龍斌不會同時出現在競選名單上」，若郝龍斌決定參選，他全力支持。

據了解，藍營各方認為最適合擔任黨主席者仍是盧秀燕，如果盧有意角逐二○二八總統大選，此刻擔任黨主席便是展現承擔的時候。趙少康昨也公開表示，朱立倫希望他多幫忙勸盧，因他跟盧關係不錯，他也回說「我有在勸」。

