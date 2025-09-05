快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

聽新聞
0:00 / 0:00

認購500顆萊爾校長紓壓球 羅智強為救黨工掏36萬：球我最後拿

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨推出「萊爾校長」CF爆紅，日前舉行記者會宣布發行實體小物「萊爾校長紓壓球」，捐款達一定金額就能獲得該小物，籌募款項為黨工因應司法訴訟。國民黨立委羅智強今日表示，他認購500個萊爾校長紓壓球，「國民黨有需要的地方，就有羅智強。」圖／取自羅智強臉書
國民黨推出「萊爾校長」CF爆紅，日前舉行記者會宣布發行實體小物「萊爾校長紓壓球」，捐款達一定金額就能獲得該小物，籌募款項為黨工因應司法訴訟。國民黨立委羅智強今日表示，他認購500個萊爾校長紓壓球，「國民黨有需要的地方，就有羅智強。」圖／取自羅智強臉書

國民黨推出「萊爾校長」CF爆紅，日前舉行記者會宣布發行實體小物「萊爾校長紓壓球」，捐款達一定金額就能獲得該小物，籌募款項為黨工因應司法訴訟。國民黨立委羅智強今日表示，他認購500個萊爾校長紓壓球，「國民黨有需要的地方，就有羅智強。」

日前發言人楊智伃說明如何能獲得萊爾校長紓壓球，她表示「捐款守護正義，萊爾校長紓壓球送給你」，第一波9月17日至9月23日捐款726元以上，贈送1顆；第二波9月24日至10月9日捐款823元以上，即贈送1顆；第三波 10月10日至售完為止，捐1450元以上，贈送1顆。

羅智強說，他決定帶頭響應，和朋友一起認購500個萊爾校長紓壓球，每個726元，共36萬3000元。賴清德總統不只發動大罷免，更對國民黨進行司法大抄家，全台至少20處地方黨部遭到搜索，數百名同志被約談，數十人遭羈押、起訴。為了替被司法迫害的黨工籌措法律經費，國民黨推出萊爾校長紓壓球，向社會募款。

羅智強表示，這也是他參選主席的政見之一，設立「行政司法濫權平反基金」，全額負擔遭綠色迫害黨工的法律費用。國民黨主席朱立倫宣示籌款救黨工，而他願意第一個響應。如果他當選主席，也會延續朱主席的做法。一定全力走在國民黨的最前線，保護受苦受害的黨工同志。

羅智強指出，這次國民黨推出的「萊爾校長」大獲好評，來自於年輕有創意的團隊。他一向都非常重視青年培育，若當主席，一定會和朱立倫一樣，給年輕朋友很大的發揮空間。也會指導新媒體團隊，多善用AI技術，推出更多有創意，讓國民黨更加活潑的文宣。拋磚引玉，為受害黨工盡棉薄之力，國民黨加油，辛苦的黨工幹部們加油。

羅智強最後標注，幕僚告訴他，大家都在搶球，所以他先捐錢，球最後拿，所以不用害怕他排擠到大家搶球的名額囉。

黨工 國民黨 羅智強

延伸閱讀

邱議瑩遭檢起訴 羅智強稱「暴力打人累犯」：有可能坐牢！

打羅智強被罰20萬 邱議瑩道歉：一時失控動手在先 是我不對

推萊爾校長小物募款救黨工 籌措不及部分朱立倫全埋單

黃暐瀚喊不分朝野都監督 羅智強再嗆：此話在彭文正前蒼白無力

相關新聞

認購500顆萊爾校長紓壓球 羅智強為救黨工掏36萬：球我最後拿

國民黨推出「萊爾校長」CF爆紅，日前舉行記者會宣布發行實體小物「萊爾校長紓壓球」，捐款達一定金額就能獲得該小物，籌募款項...

黨魁戰等嘸燕子 朱跳過郝舉薦趙少康、管中閔打何算盤？

國民黨主席改選領表前的最後競合賽局將進入最高點，黨主席朱立倫喊出交棒後，陸續表態有意參選的已經有9位，即將進入兩位數。面對黨內對有意參選人的不同評論，黨主席朱立倫9月4日再出手，欽點兩位重量級人選：中廣前董事長趙少康及台大前校長管中閔，大動作引人關注，黨內觀察重點為何？台中市長盧秀燕地位會受影響嗎？

宣布參選國民黨主席 蔡志弘：當選後推會習近平 促兩岸和平

國民黨主席選舉參選者眾，前國大代表蔡志弘今舉行記者會，正式宣布參選黨主席。他提出，他當選會推動與中國大陸的「蔡習會」，深...

國民黨主席多人表態角逐 洪孟楷：人選要能談、能戰、能承擔

國民黨主席改選多人表態角逐，中廣前董事長趙少康今也表態不排除參選。國民黨立委洪孟楷說，他心目中的未來主席要符合「能談、能...

影／國民黨主席接班人 趙少康：盧朱郝不選我就選

國民黨主席改選腳步逼近，目前已有9人表態參選，但外界認為缺乏重量級人選。台中市長盧秀燕已明確表態不參選後，黨主席朱立倫昨...

撇藍白合不「郝」 趙少康幫喊冤：柯文哲先打五大弊案

台北市前市長郝龍斌被傳有意角逐國民黨主席選舉，但也有藍營人士憂郝如當選黨魁，因其對民眾黨前主席柯文哲的強硬態度，未來恐不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。