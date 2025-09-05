認購500顆萊爾校長紓壓球 羅智強為救黨工掏36萬：球我最後拿

國民黨推出「萊爾校長」CF爆紅，日前舉行記者會宣布發行實體小物「萊爾校長紓壓球」，捐款達一定金額就能獲得該小物，籌募款項為黨工因應司法訴訟。國民黨立委羅智強今日表示，他認購500個萊爾校長紓壓球，「國民黨有需要的地方，就有羅智強。」

日前發言人楊智伃說明如何能獲得萊爾校長紓壓球，她表示「捐款守護正義，萊爾校長紓壓球送給你」，第一波9月17日至9月23日捐款726元以上，贈送1顆；第二波9月24日至10月9日捐款823元以上，即贈送1顆；第三波 10月10日至售完為止，捐1450元以上，贈送1顆。

羅智強說，他決定帶頭響應，和朋友一起認購500個萊爾校長紓壓球，每個726元，共36萬3000元。賴清德總統不只發動大罷免，更對國民黨進行司法大抄家，全台至少20處地方黨部遭到搜索，數百名同志被約談，數十人遭羈押、起訴。為了替被司法迫害的黨工籌措法律經費，國民黨推出萊爾校長紓壓球，向社會募款。

羅智強表示，這也是他參選主席的政見之一，設立「行政司法濫權平反基金」，全額負擔遭綠色迫害黨工的法律費用。國民黨主席朱立倫宣示籌款救黨工，而他願意第一個響應。如果他當選主席，也會延續朱主席的做法。一定全力走在國民黨的最前線，保護受苦受害的黨工同志。

羅智強指出，這次國民黨推出的「萊爾校長」大獲好評，來自於年輕有創意的團隊。他一向都非常重視青年培育，若當主席，一定會和朱立倫一樣，給年輕朋友很大的發揮空間。也會指導新媒體團隊，多善用AI技術，推出更多有創意，讓國民黨更加活潑的文宣。拋磚引玉，為受害黨工盡棉薄之力，國民黨加油，辛苦的黨工幹部們加油。

羅智強最後標注，幕僚告訴他，大家都在搶球，所以他先捐錢，球最後拿，所以不用害怕他排擠到大家搶球的名額囉。

