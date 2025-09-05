宣布參選國民黨主席 蔡志弘：當選後推會習近平 促兩岸和平

國民黨主席選舉參選者眾，前國大代表蔡志弘今舉行記者會，正式宣布參選黨主席。他提出，他當選會推動與中國大陸的「蔡習會」，深化藍白合利基，以及保護台灣經濟。他的定位就是「造王者」，他當選黨魁，只要台中市長盧秀燕確定是總統候選人，他絕不戀棧黨主席，會讓總統候選人、黨主席等職位合體。

在早上資深媒體人趙少康宣布，若盧秀燕、現任國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌都不選黨主席的情況下，他會考慮參選黨主席後，蔡志弘也宣布參選。

蔡志弘表示，他早年在美國大學教行政法，曾會晤美國2任前總統及2任前國防部長，後放棄美國教職回台服務，參選國大代表，勝選後擔任國民黨國大黨團書記長。他也曾率國大團訪問美國國會，爭取支持台灣。他任國代時，也曾拒絕執行前總統李登輝「兩國論」入憲，並受命組團訪問大陸，商討結束兩岸敵對狀態。

蔡志弘說，兩岸危機重重，美中「川習會」即將舉行，他早在6年半前即在媒體發表文章，提出台灣可能淪「烏克蘭第二」的警告，大陸內部開始探討以「克里米亞模式」處理台灣問題的可能性。他提出「二五諒解」主張，表示兩岸對於一中內涵，應該相互理解，並包容美、中、台三方意見，只要他當選黨主席，會安排「蔡習會」，降低兩岸敵意，維持和平。

蔡志弘表示，除了力保國會最大黨地位，國民黨將面臨2026縣市長和議員選舉以及2028總統大選的考驗，沒有虛耗空轉的本錢。若當選黨主席，將支持盧秀燕成為2028總統候選人，擴大縣市執政版圖，贏回中央執政權。過程中，國民黨會充分與民眾黨進行策略結盟，深化藍白合利基，形成最強的兄弟聯盟。

蔡志弘表示，再來是台灣當前遭受美國關稅壓迫，中小企業陷入前所未有的困境，他有長年經營企業的經驗，多次參與APEC企業領袖高峰會，深知國際經貿談判之關鍵，若當選黨主席，必將發揮國會戰力，強力監督政府，推動民生法案，絕不允許台灣經濟被掏空。

蔡志弘談及黨務，他說，雖然在野整合贏得兩次反罷免投票，但「討厭民進黨」是主因，未必代表藍營基本盤擴充，「藍營組織力的弱化是不爭的事實」，才會出現綠營罷免成案掛零，藍營多名黨工卻身陷官司的窘境。他當選黨主席，將強化黨的基層組織。

蔡志弘自認有豐富的黨政、學界和國際經貿談判等跨領域經歷，他是帶領國民黨開創新局、重返執政的最佳人選。他期待君子之爭，藉選舉理性的論辯，讓黨更團結，方向更明確，為促進兩岸和平與確保台灣經濟繁榮貢獻心力。

媒體問及知名度高的人選，如前立委鄭麗文、國民黨立委羅智強也要參選黨主席，蔡志弘自評優勢何在？蔡說，他過去在美、中、台三方關係，有些談判與實務經驗，這是台灣目前最需要的，解決兩岸危機問題也非常重要，另在能源問題的解方，也是他與其他參選人不同的地方，如果當選黨主席，他會秉持過去無私協調各方、與人為善的精神，促成藍白綠3個政黨的對話和解。

