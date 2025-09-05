快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

宣布參選國民黨主席 蔡志弘：當選後推會習近平 促兩岸和平

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前國大代表蔡志弘今舉行記者會，正式宣布參選國民黨主席。他提出，他當選會推動與中國大陸的「蔡習會」，深化藍白合利基，以及保護台灣經濟。他的定位就是「造王者」，他當選黨魁，只要台中市長盧秀燕確定是總統候選人，他絕不戀棧黨主席，會讓總統候選人、黨主席等職位合體。記者邱德祥／攝影
前國大代表蔡志弘今舉行記者會，正式宣布參選國民黨主席。他提出，他當選會推動與中國大陸的「蔡習會」，深化藍白合利基，以及保護台灣經濟。他的定位就是「造王者」，他當選黨魁，只要台中市長盧秀燕確定是總統候選人，他絕不戀棧黨主席，會讓總統候選人、黨主席等職位合體。記者邱德祥／攝影

國民黨主席選舉參選者眾，前國大代表蔡志弘今舉行記者會，正式宣布參選黨主席。他提出，他當選會推動與中國大陸的「蔡習會」，深化藍白合利基，以及保護台灣經濟。他的定位就是「造王者」，他當選黨魁，只要台中市長盧秀燕確定是總統候選人，他絕不戀棧黨主席，會讓總統候選人、黨主席等職位合體。

在早上資深媒體人趙少康宣布，若盧秀燕、現任國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌都不選黨主席的情況下，他會考慮參選黨主席後，蔡志弘也宣布參選。

蔡志弘表示，他早年在美國大學教行政法，曾會晤美國2任前總統及2任前國防部長，後放棄美國教職回台服務，參選國大代表，勝選後擔任國民黨國大黨團書記長。他也曾率國大團訪問美國國會，爭取支持台灣。他任國代時，也曾拒絕執行前總統李登輝「兩國論」入憲，並受命組團訪問大陸，商討結束兩岸敵對狀態。

蔡志弘說，兩岸危機重重，美中「川習會」即將舉行，他早在6年半前即在媒體發表文章，提出台灣可能淪「烏克蘭第二」的警告，大陸內部開始探討以「克里米亞模式」處理台灣問題的可能性。他提出「二五諒解」主張，表示兩岸對於一中內涵，應該相互理解，並包容美、中、台三方意見，只要他當選黨主席，會安排「蔡習會」，降低兩岸敵意，維持和平。

蔡志弘表示，除了力保國會最大黨地位，國民黨將面臨2026縣市長和議員選舉以及2028總統大選的考驗，沒有虛耗空轉的本錢。若當選黨主席，將支持盧秀燕成為2028總統候選人，擴大縣市執政版圖，贏回中央執政權。過程中，國民黨會充分與民眾黨進行策略結盟，深化藍白合利基，形成最強的兄弟聯盟。

蔡志弘表示，再來是台灣當前遭受美國關稅壓迫，中小企業陷入前所未有的困境，他有長年經營企業的經驗，多次參與APEC企業領袖高峰會，深知國際經貿談判之關鍵，若當選黨主席，必將發揮國會戰力，強力監督政府，推動民生法案，絕不允許台灣經濟被掏空。

蔡志弘談及黨務，他說，雖然在野整合贏得兩次反罷免投票，但「討厭民進黨」是主因，未必代表藍營基本盤擴充，「藍營組織力的弱化是不爭的事實」，才會出現綠營罷免成案掛零，藍營多名黨工卻身陷官司的窘境。他當選黨主席，將強化黨的基層組織。

蔡志弘自認有豐富的黨政、學界和國際經貿談判等跨領域經歷，他是帶領國民黨開創新局、重返執政的最佳人選。他期待君子之爭，藉選舉理性的論辯，讓黨更團結，方向更明確，為促進兩岸和平與確保台灣經濟繁榮貢獻心力。

媒體問及知名度高的人選，如前立委鄭麗文、國民黨立委羅智強也要參選黨主席，蔡志弘自評優勢何在？蔡說，他過去在美、中、台三方關係，有些談判與實務經驗，這是台灣目前最需要的，解決兩岸危機問題也非常重要，另在能源問題的解方，也是他與其他參選人不同的地方，如果當選黨主席，他會秉持過去無私協調各方、與人為善的精神，促成藍白綠3個政黨的對話和解。

美國 國民黨

延伸閱讀

習金會登場 金正恩：台灣問題將繼續堅定支持中方立場

台中鍋烤節票選冠軍出爐 盧秀燕前往店家貼紅榜

時隔6年！習近平與金正恩將舉行會談 陸外交部：具重要意義

【重磅快評】川普為抗戰勝利邀功，賴清德卻似自居戰敗國

相關新聞

宣布參選國民黨主席 蔡志弘：當選後推會習近平 促兩岸和平

國民黨主席選舉參選者眾，前國大代表蔡志弘今舉行記者會，正式宣布參選黨主席。他提出，他當選會推動與中國大陸的「蔡習會」，深...

國民黨主席多人表態角逐 洪孟楷：人選要能談、能戰、能承擔

國民黨主席改選多人表態角逐，中廣前董事長趙少康今也表態不排除參選。國民黨立委洪孟楷說，他心目中的未來主席要符合「能談、能...

影／國民黨主席接班人 趙少康：盧朱郝不選我就選

國民黨主席改選腳步逼近，目前已有9人表態參選，但外界認為缺乏重量級人選。台中市長盧秀燕已明確表態不參選後，黨主席朱立倫昨...

撇藍白合不「郝」 趙少康幫喊冤：柯文哲先打五大弊案

台北市前市長郝龍斌被傳有意角逐國民黨主席選舉，但也有藍營人士憂郝如當選黨魁，因其對民眾黨前主席柯文哲的強硬態度，未來恐不...

「韓國瑜希望我出來」趙少康：盧朱郝都不出來 我可以考慮

國民黨主席選舉撲朔迷離，資深媒體人趙少康今丟出震撼彈，表示他與國民黨主席朱立倫溝通過，目前第一人選是台中市長盧秀燕，若盧...

游淑慧讓藍白「不會郝」？ 許甫稱不影響決策：郝龍斌對柯案觀點一致

國民黨主席改選成9人亂鬥，表態角逐者之一的前彰化縣長卓伯源，昨提若前台北市長郝龍斌擔任黨主席，藍白互信將回到原點，恐傷害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。