影／前國代蔡志弘參選國民黨主席 提一中內涵相互理解
蔡志弘說，首先，兩岸危機的解決，讓兩岸和平發展人民安居樂業，現在兩岸是高度的緊張，兩岸沒有簽停火協議，也沒有和平協議，個人擔任海基會顧問開會時，內部討論和平協議的內容，那時候甚至想到說要在大陸設辦事處，不過忽然間就停掉了，當然也知道困難在哪裡，李登輝時代，希望組團到大陸進行商談結束敵對狀態，不過那時候兩岸剛剛飛彈危機，還是很緊張，所以就沒有任何的成果。
蔡志弘表示，大家知道1999年的兩國論，那是另外一個危機，如果那時候聽李登輝的話去操作兩國論路線，台灣現在就像烏克蘭一樣，因為烏克蘭當年就是把加入北約寫入憲法，因此導致俄烏戰爭，那麼台灣的和平的解方在哪裡呢？早在1990年代，個人就提出加強交流，緩和兩岸緊張關係，就是類似一中各表的一個概念，後來有提出8個字，一中內涵相互理解，內涵指的就是兩岸的憲法，我們只要不修憲，就不是法理台獨，而我們依照中華民國憲法及兩岸關係條例來處理兩岸問題，就會是個解方。
蔡志弘強調，大家知道，依照中華民國的憲法，台灣在法理上是個一中架構，對岸講的是一中原則，美國講的是一中政策，那我提出一中內涵相互理解，也許你也可以把它稱為二五諒解，事實上是包容了美、中、台三方的意見，也可以說是美中台的最大的公約數。
