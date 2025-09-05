快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

影／前國代蔡志弘參選國民黨主席 提一中內涵相互理解

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
前國大代表蔡志弘今天宣布參選國民黨主席選舉。記者邱德祥／攝影
前國大代表蔡志弘今天宣布參選國民黨主席選舉。記者邱德祥／攝影

前國大代表蔡志弘今天宣布參選國民黨主席選舉，蔡志弘說明明參選黨主席的三點理由，第一個，兩岸危機怎麼解決，第二個是2028如何重返執政，第三個就是台灣當前的經濟問題。

蔡志弘說，首先，兩岸危機的解決，讓兩岸和平發展人民安居樂業，現在兩岸是高度的緊張，兩岸沒有簽停火協議，也沒有和平協議，個人擔任海基會顧問開會時，內部討論和平協議的內容，那時候甚至想到說要在大陸設辦事處，不過忽然間就停掉了，當然也知道困難在哪裡，李登輝時代，希望組團到大陸進行商談結束敵對狀態，不過那時候兩岸剛剛飛彈危機，還是很緊張，所以就沒有任何的成果。

蔡志弘表示，大家知道1999年的兩國論，那是另外一個危機，如果那時候聽李登輝的話去操作兩國論路線，台灣現在就像烏克蘭一樣，因為烏克蘭當年就是把加入北約寫入憲法，因此導致俄烏戰爭，那麼台灣的和平的解方在哪裡呢？早在1990年代，個人就提出加強交流，緩和兩岸緊張關係，就是類似一中各表的一個概念，後來有提出8個字，一中內涵相互理解，內涵指的就是兩岸的憲法，我們只要不修憲，就不是法理台獨，而我們依照中華民國憲法及兩岸關係條例來處理兩岸問題，就會是個解方。

蔡志弘強調，大家知道，依照中華民國的憲法，台灣在法理上是個一中架構，對岸講的是一中原則，美國講的是一中政策，那我提出一中內涵相互理解，也許你也可以把它稱為二五諒解，事實上是包容了美、中、台三方的意見，也可以說是美中台的最大的公約數。

前國大代表蔡志弘強調，提出一中內涵相互理解，事實上是包容了美、中、台三方的意見，也可以說是美中台的最大的公約數。記者邱德祥／攝影
前國大代表蔡志弘強調，提出一中內涵相互理解，事實上是包容了美、中、台三方的意見，也可以說是美中台的最大的公約數。記者邱德祥／攝影

俄烏戰爭 中華民國憲法

延伸閱讀

國民黨主席多人表態角逐 洪孟楷：人選要能談、能戰、能承擔

該講抗戰還是終戰？ 黃暐瀚喊話賴清德：雙十還有機會

勸進趙少康選主席？ 朱立倫：相信有眾望所歸者領導黨

獨／參選國民黨主席又一人！前國代蔡志弘3理由決心角逐

相關新聞

宣布參選國民黨主席 蔡志弘：當選後推會習近平 促兩岸和平

國民黨主席選舉參選者眾，前國大代表蔡志弘今舉行記者會，正式宣布參選黨主席。他提出，他當選會推動與中國大陸的「蔡習會」，深...

國民黨主席多人表態角逐 洪孟楷：人選要能談、能戰、能承擔

國民黨主席改選多人表態角逐，中廣前董事長趙少康今也表態不排除參選。國民黨立委洪孟楷說，他心目中的未來主席要符合「能談、能...

影／國民黨主席接班人 趙少康：盧朱郝不選我就選

國民黨主席改選腳步逼近，目前已有9人表態參選，但外界認為缺乏重量級人選。台中市長盧秀燕已明確表態不參選後，黨主席朱立倫昨...

撇藍白合不「郝」 趙少康幫喊冤：柯文哲先打五大弊案

台北市前市長郝龍斌被傳有意角逐國民黨主席選舉，但也有藍營人士憂郝如當選黨魁，因其對民眾黨前主席柯文哲的強硬態度，未來恐不...

「韓國瑜希望我出來」趙少康：盧朱郝都不出來 我可以考慮

國民黨主席選舉撲朔迷離，資深媒體人趙少康今丟出震撼彈，表示他與國民黨主席朱立倫溝通過，目前第一人選是台中市長盧秀燕，若盧...

游淑慧讓藍白「不會郝」？ 許甫稱不影響決策：郝龍斌對柯案觀點一致

國民黨主席改選成9人亂鬥，表態角逐者之一的前彰化縣長卓伯源，昨提若前台北市長郝龍斌擔任黨主席，藍白互信將回到原點，恐傷害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。