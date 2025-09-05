國民黨主席多人表態角逐 洪孟楷：人選要能談、能戰、能承擔

國民黨主席改選多人表態角逐，中廣前董事長趙少康今也表態不排除參選。國民黨立委洪孟楷說，他心目中的未來主席要符合「能談、能戰、能承擔」這三個條件，才能夠跟執政黨主席賴清德、第二大在野黨主席黃國昌有所區隔，帶領國民黨重返執政。

洪孟楷說，9月、10月在野黨必須正面回應主流民意的時刻，要選出什麼樣的主席？雖然自己目前沒有定見，但要看到主席候選人說服他；洪主張登記過後，一定要至少一場公開直播政見說明會，好好地向黨員及台灣社會論述，誰才能真真正正帶領接下來的2026、2028年大選贏得勝利。

洪說，他心目中的未來主席，一定要符合這三個條件，下任主席任內，國民黨在野將超過十年，所以不比年齡、資歷、經驗；但一定要符合「能談、能戰、能承擔」三個條件，才能夠跟執政黨主席賴清德、第二大在野黨主席黃國昌有所區隔，帶領國民黨重返執政。

洪表示，能談就是論述、聲量。過去這幾年在野的媒體管道已經非常少，如果沒有自帶聲量，或勇敢地面對每個政策，都能有自己論述跟主張，就無法有媒體版面、能見度，因此能談非常關鍵。

洪孟楷說，能戰就是不避諱任何議題，包括兩岸路線、對美關稅、能源政策，甚至民進黨做的天怒人怨，能不能在一分鐘內直指民進黨錯誤的方向為何？726跟823兩次反罷，有戰功者，應當優先考慮。畢竟這兩次國民黨存亡之戰，沒出力者何來有資格擔任下屆黨主席？

另外，洪孟楷說，能承擔是每個月需要千萬人事費用，以及26、28年兩次大選的糧草，能夠募集者，且承擔者不是要坐轎的人，2028年的總統提名人選，應由全黨來決定，無私無我、勇於承擔，是在野的國民黨最需要的主席人選。

至於自身的意向，洪說他心無定見，因為他是選民，要聽過登記候選人的發表後，才會決定，他不帶風向，希望各位黨員，靜下來好好思考，不要先入為主，是不是這三個條件就會是未來對主席的想像？

商品推薦