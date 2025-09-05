國民黨主席多人表態角逐 洪孟楷：人選要能談、能戰、能承擔
國民黨主席改選多人表態角逐，中廣前董事長趙少康今也表態不排除參選。國民黨立委洪孟楷說，他心目中的未來主席要符合「能談、能戰、能承擔」這三個條件，才能夠跟執政黨主席賴清德、第二大在野黨主席黃國昌有所區隔，帶領國民黨重返執政。
洪孟楷說，9月、10月在野黨必須正面回應主流民意的時刻，要選出什麼樣的主席？雖然自己目前沒有定見，但要看到主席候選人說服他；洪主張登記過後，一定要至少一場公開直播政見說明會，好好地向黨員及台灣社會論述，誰才能真真正正帶領接下來的2026、2028年大選贏得勝利。
洪說，他心目中的未來主席，一定要符合這三個條件，下任主席任內，國民黨在野將超過十年，所以不比年齡、資歷、經驗；但一定要符合「能談、能戰、能承擔」三個條件，才能夠跟執政黨主席賴清德、第二大在野黨主席黃國昌有所區隔，帶領國民黨重返執政。
洪表示，能談就是論述、聲量。過去這幾年在野的媒體管道已經非常少，如果沒有自帶聲量，或勇敢地面對每個政策，都能有自己論述跟主張，就無法有媒體版面、能見度，因此能談非常關鍵。
洪孟楷說，能戰就是不避諱任何議題，包括兩岸路線、對美關稅、能源政策，甚至民進黨做的天怒人怨，能不能在一分鐘內直指民進黨錯誤的方向為何？726跟823兩次反罷，有戰功者，應當優先考慮。畢竟這兩次國民黨存亡之戰，沒出力者何來有資格擔任下屆黨主席？
另外，洪孟楷說，能承擔是每個月需要千萬人事費用，以及26、28年兩次大選的糧草，能夠募集者，且承擔者不是要坐轎的人，2028年的總統提名人選，應由全黨來決定，無私無我、勇於承擔，是在野的國民黨最需要的主席人選。
至於自身的意向，洪說他心無定見，因為他是選民，要聽過登記候選人的發表後，才會決定，他不帶風向，希望各位黨員，靜下來好好思考，不要先入為主，是不是這三個條件就會是未來對主席的想像？
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言