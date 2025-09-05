影／國民黨主席接班人 趙少康：盧朱郝不選我就選

國民黨主席改選腳步逼近，目前已有9人表態參選，但外界認為缺乏重量級人選。台中市長盧秀燕已明確表態不參選後，黨主席朱立倫昨天頒發中評委主席團主席聘書予趙少康，等同為其參選鋪路，引發關注。

資深媒體人趙少康上午舉行記者會表示，國民黨接棒人選首推盧秀燕，其次是朱立倫，再來是前台北市長郝龍斌，「盧朱郝不選，我就選」。他回顧4年前曾有意參選，但因黨籍恢復未滿一年且無中評委資格，最後作罷。對於外界解讀「戰鬥藍」逼宮，他強調「大家都是好兄弟」，並非外界所說的角力。

趙少康透露，日前與韓國瑜、郝龍斌聚餐，韓表達高度關心並希望他出馬。不過趙強調，若黨內已有合適人選，他不會輕易參選，也確定與郝龍斌不會同時投入選戰。並直言「我不排除但我還沒決定」。

