快訊

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

北市東區776戶無預警停電 店家氣壞「中午不用做生意了」

聽新聞
0:00 / 0:00

撇藍白合不「郝」 趙少康幫喊冤：柯文哲先打五大弊案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌被傳有意角逐國民黨主席選舉，但也有藍營人士憂郝如當選黨魁，因其對民眾黨前主席柯文哲的強硬態度，未來恐不利藍白合。資深媒體人趙少康今為郝龍斌喊冤，說這事怎麼能怪郝龍斌，柯文哲當時一上任台北市長就指有「五大弊案」，但郝也發聲明聲援柯。他強調，黨主席選舉只要郝選，他就支持。記者屈彥辰／攝影
台北市前市長郝龍斌被傳有意角逐國民黨主席選舉，但也有藍營人士憂郝如當選黨魁，因其對民眾黨前主席柯文哲的強硬態度，未來恐不利藍白合。資深媒體人趙少康今為郝龍斌喊冤，說這事怎麼能怪郝龍斌，柯文哲當時一上任台北市長就指有「五大弊案」，但郝也發聲明聲援柯。他強調，黨主席選舉只要郝選，他就支持。記者屈彥辰／攝影

台北市前市長郝龍斌被傳有意角逐國民黨主席選舉，但也有藍營人士憂郝如當選黨魁，因其對民眾黨前主席柯文哲的強硬態度，未來恐不利藍白合。資深媒體人趙少康今為郝龍斌喊冤，說這事怎麼能怪郝龍斌，柯文哲當時一上任台北市長就指有「五大弊案」，但郝也發聲明聲援柯。他強調，黨主席選舉只要郝選，他就支持。

目前國民黨主席選舉爆炸參選，郝龍斌為外界猜測有意角逐而未宣布潛在人選。但郝龍斌對柯文哲的態度，或成其當選上任後，不利藍白合的因素。

趙少康表示，「柯文哲這事不能怪郝龍斌，怎麼能怪郝龍斌呢，不能怪郝龍斌啦」。 不要忘了，柯文哲一上任就說有五大弊案，指的不就是郝龍斌跟前面的市政府嗎？還有一個「台智光案」，柯文哲又說是郝龍斌時期，所以那時郝龍斌跟他在加拿大看極光，看極光很高興，台灣突然來個消息說柯文哲指台智光有問題都是郝龍斌，郝在加拿大又不能回，這事不是郝引起的，卻把責任推到郝身上。

趙少康說，後來郝龍斌回台灣後，很多媒體想請郝龍斌講講，郝都拒絕，包括他在內，郝覺得不要在這時講話。郝有一點倒楣，郝也很努力化解，昨天不是也寫了一個聲明，也認為柯文哲不應再羈押。

趙少康回答黨主席選舉問題，他再次強調，如果盧秀燕、朱立倫、郝龍斌三個不選，他就選。 但他也全力支持郝，郝願意選就支持。他跟郝是好朋友，常常見面，他不知道郝在猶豫什麼，可能在看整個情況怎麼樣。

被問到如當選後，未來的選舉布局規畫，趙少康說，這是假設性的問題，如果他真的要參選，他會詳細說明到底要怎樣，基本上任何選舉都是候選人最重要，候選人選對了，選舉成功一半，所以提名一定要提優秀且能夠勝選的人，這是最基本的道理。民進黨選對會是邱義仁任召集人，邱是他的初中跟高中的同學，就坐在旁邊都很熟，所以他覺得很有趣。如果他真的要選，他再說吧，現在很難，假設性的問題很難回答，講太多也不好。

趙少康強調，郝龍斌應該是有意願要選，只是還沒有宣布，還在看整個情況，將來可能還有優秀的人出來，桃園市長張善政、台大前校長管中閔也很優秀，距離登記還有十天，還有時間。昨天拿了中評委證書後，他跟郝還沒見面。

郝龍斌 柯文哲 趙少康 藍白合 黨主席

延伸閱讀

「韓國瑜希望我出來」趙少康：盧朱郝都不出來 我可以考慮

游淑慧讓藍白「不會郝」？ 許甫稱不影響決策：郝龍斌對柯案觀點一致

勸進趙少康選主席？ 朱立倫：相信有眾望所歸者領導黨

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

相關新聞

撇藍白合不「郝」 趙少康幫喊冤：柯文哲先打五大弊案

台北市前市長郝龍斌被傳有意角逐國民黨主席選舉，但也有藍營人士憂郝如當選黨魁，因其對民眾黨前主席柯文哲的強硬態度，未來恐不...

「韓國瑜希望我出來」趙少康：盧朱郝都不出來 我可以考慮

國民黨主席選舉撲朔迷離，資深媒體人趙少康今丟出震撼彈，表示他與國民黨主席朱立倫溝通過，目前第一人選是台中市長盧秀燕，若盧...

影／國民黨主席接班人 趙少康：盧朱郝不選我就選

國民黨主席改選腳步逼近，目前已有9人表態參選，但外界認為缺乏重量級人選。台中市長盧秀燕已明確表態不參選後，黨主席朱立倫昨...

游淑慧讓藍白「不會郝」？ 許甫稱不影響決策：郝龍斌對柯案觀點一致

國民黨主席改選成9人亂鬥，表態角逐者之一的前彰化縣長卓伯源，昨提若前台北市長郝龍斌擔任黨主席，藍白互信將回到原點，恐傷害...

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

國民黨4日晚舉行「114年二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會」，黨主席朱立倫會前受訪，強調要正確認識歷史。針對4日下午公布頒...

冷眼集／綠備戰2026 藍內亂何時止

民進黨大罷免大失敗，歷經內閣改組後火速回神，布局二○二六年地方大選。反觀國民黨大贏七二六、八二三大罷免後，國民黨主席朱立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。