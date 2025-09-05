撇藍白合不「郝」 趙少康幫喊冤：柯文哲先打五大弊案

台北市前市長郝龍斌被傳有意角逐國民黨主席選舉，但也有藍營人士憂郝如當選黨魁，因其對民眾黨前主席柯文哲的強硬態度，未來恐不利藍白合。資深媒體人趙少康今為郝龍斌喊冤，說這事怎麼能怪郝龍斌，柯文哲當時一上任台北市長就指有「五大弊案」，但郝也發聲明聲援柯。他強調，黨主席選舉只要郝選，他就支持。

目前國民黨主席選舉爆炸參選，郝龍斌為外界猜測有意角逐而未宣布潛在人選。但郝龍斌對柯文哲的態度，或成其當選上任後，不利藍白合的因素。

趙少康表示，「柯文哲這事不能怪郝龍斌，怎麼能怪郝龍斌呢，不能怪郝龍斌啦」。 不要忘了，柯文哲一上任就說有五大弊案，指的不就是郝龍斌跟前面的市政府嗎？還有一個「台智光案」，柯文哲又說是郝龍斌時期，所以那時郝龍斌跟他在加拿大看極光，看極光很高興，台灣突然來個消息說柯文哲指台智光有問題都是郝龍斌，郝在加拿大又不能回，這事不是郝引起的，卻把責任推到郝身上。

趙少康說，後來郝龍斌回台灣後，很多媒體想請郝龍斌講講，郝都拒絕，包括他在內，郝覺得不要在這時講話。郝有一點倒楣，郝也很努力化解，昨天不是也寫了一個聲明，也認為柯文哲不應再羈押。

趙少康回答黨主席選舉問題，他再次強調，如果盧秀燕、朱立倫、郝龍斌三個不選，他就選。 但他也全力支持郝，郝願意選就支持。他跟郝是好朋友，常常見面，他不知道郝在猶豫什麼，可能在看整個情況怎麼樣。

被問到如當選後，未來的選舉布局規畫，趙少康說，這是假設性的問題，如果他真的要參選，他會詳細說明到底要怎樣，基本上任何選舉都是候選人最重要，候選人選對了，選舉成功一半，所以提名一定要提優秀且能夠勝選的人，這是最基本的道理。民進黨選對會是邱義仁任召集人，邱是他的初中跟高中的同學，就坐在旁邊都很熟，所以他覺得很有趣。如果他真的要選，他再說吧，現在很難，假設性的問題很難回答，講太多也不好。

趙少康強調，郝龍斌應該是有意願要選，只是還沒有宣布，還在看整個情況，將來可能還有優秀的人出來，桃園市長張善政、台大前校長管中閔也很優秀，距離登記還有十天，還有時間。昨天拿了中評委證書後，他跟郝還沒見面。

商品推薦