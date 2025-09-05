聽新聞
0:00 / 0:00

軍系挺鄭麗文選國民黨主席 串聯地方派系

聯合報／ 記者陳洛薇李成蔭／台北報導
宣布參選國民黨主席的前立委鄭麗文（右二）昨拜會國民黨前秘書長李乾龍（左三）尋求支持。圖／聯合報系資料照片
宣布參選國民黨主席的前立委鄭麗文（右二）昨拜會國民黨前秘書長李乾龍（左三）尋求支持。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉已九人表態，參選爆炸，黨內卻憂心找不到能領導國民黨的人，黨主席朱立倫日前再次喊話台中市長盧秀燕，「盼眾望所歸者領導國民黨」，但也有力拱朱連任黨魁的聲音，盼延續朱傅聯盟，讓黨中央和立院黨團緊密合作。

隨著黨主席選舉日漸接近，黨內氣氛詭譎，據了解，黨內已有有力人士運作軍系力挺前立委鄭麗文，而這股勢力正串連結合地方議長派系，近日密集聯繫溝通，以國民黨員的結構，掌握軍系和地方派系力量，有利鄭麗文爭取黨魁，力抗朱傅聯盟。

國民黨前主席郝龍斌也有意爭取黨主席，郝龍斌因父親郝柏村的軍系實力，而張亞中也有軍系友軍，加上鄭麗文，若三方激戰，軍系票流向動見觀瞻，將扮演黨主席選戰的關鍵角色。

郝龍斌尚未鬆口參選與否，正在評估能掌握的票數，但因郝龍斌先前對京華城案表態，直指民眾黨前主席柯文哲在台北市長任內絕對有圖利廠商，導致白營對郝龍斌不諒解，有國民黨內人士認為，若郝擔任黨魁恐不利未來藍白合，郝若參選，此因素將是隱憂。

表態參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源昨就表示，國民黨在二○二四年不是輸給民進黨，而是輸給自己，藍白該和卻失分，讓支持者失望透頂，這是血淋淋教訓，藍白不合就不可能重返執政。若郝龍斌出任黨主席，將立即讓藍白互信「打回原點」，對藍營基層而言無疑是「再一次的重擊」，民進黨就會偷笑。

地方派系和地方議長勢力也在觀望，近日各方私下接觸，立法院前院長王金平是各參選人爭取目標，王迄今未表態支持任何人選，但昨鄭麗文拜訪與王金平友好的國民黨前秘書長李乾龍，李乾龍肯定鄭麗文是國民黨中生代非常傑出勇敢的戰將，跟軍方系統也有很深關係，中生代很多人勇於表態，讓大家看到國民黨的希望。李的表態被視為觀察地方派系動向的指標之一。

鄭麗文 國民黨 黨主席 郝龍斌

延伸閱讀

卓伯源：郝龍斌若選黨主席 藍白不會「郝」

鄭麗文拚藍黨魁爭取軍系、反朱地方派系支持 力抗朱傅聯盟

黨主席交棒 國民黨順勢掀起世代交棒聲浪

獨／郝龍斌選國民黨魁延遲表態 因朱立倫盼再勸勸盧秀燕

相關新聞

戰鬥藍逼表態 朱立倫聘任中評會主席 讓趙少康取得參選資格

國民黨主席改選下月登場，黨主席朱立倫昨天頒發中評會主席團主席聘書給中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔，為國民黨主席選舉...

軍系挺鄭麗文選國民黨主席 串聯地方派系

國民黨主席選舉已九人表態，參選爆炸，黨內卻憂心找不到能領導國民黨的人，黨主席朱立倫日前再次喊話台中市長盧秀燕，「盼眾望所...

冷眼集／綠備戰2026 藍內亂何時止

民進黨大罷免大失敗，歷經內閣改組後火速回神，布局二○二六年地方大選。反觀國民黨大贏七二六、八二三大罷免後，國民黨主席朱立...

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

國民黨今晚舉行「114年二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會」，黨主席朱立倫會前受訪，強調要正確認識歷史。針對今下午公布頒...

影／替趙少康、管中閔選黨主席開綠燈 朱立倫：感謝兩人願意為黨付出

國民黨主席朱立倫今天親頒聘書給中廣前董事長趙少康與台大前校長管中閔，聘任為中評會主席團主席，並提名兩人為中評委，讓兩人具...

勸進趙少康選主席？ 朱立倫：相信有眾望所歸者領導黨

國民黨主席將改選，國民黨主席朱立倫頒中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，引發各界聯想。朱立倫今天表示，支持者關切國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。