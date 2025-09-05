軍系挺鄭麗文選國民黨主席 串聯地方派系
國民黨主席選舉已九人表態，參選爆炸，黨內卻憂心找不到能領導國民黨的人，黨主席朱立倫日前再次喊話台中市長盧秀燕，「盼眾望所歸者領導國民黨」，但也有力拱朱連任黨魁的聲音，盼延續朱傅聯盟，讓黨中央和立院黨團緊密合作。
隨著黨主席選舉日漸接近，黨內氣氛詭譎，據了解，黨內已有有力人士運作軍系力挺前立委鄭麗文，而這股勢力正串連結合地方議長派系，近日密集聯繫溝通，以國民黨員的結構，掌握軍系和地方派系力量，有利鄭麗文爭取黨魁，力抗朱傅聯盟。
國民黨前主席郝龍斌也有意爭取黨主席，郝龍斌因父親郝柏村的軍系實力，而張亞中也有軍系友軍，加上鄭麗文，若三方激戰，軍系票流向動見觀瞻，將扮演黨主席選戰的關鍵角色。
郝龍斌尚未鬆口參選與否，正在評估能掌握的票數，但因郝龍斌先前對京華城案表態，直指民眾黨前主席柯文哲在台北市長任內絕對有圖利廠商，導致白營對郝龍斌不諒解，有國民黨內人士認為，若郝擔任黨魁恐不利未來藍白合，郝若參選，此因素將是隱憂。
表態參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源昨就表示，國民黨在二○二四年不是輸給民進黨，而是輸給自己，藍白該和卻失分，讓支持者失望透頂，這是血淋淋教訓，藍白不合就不可能重返執政。若郝龍斌出任黨主席，將立即讓藍白互信「打回原點」，對藍營基層而言無疑是「再一次的重擊」，民進黨就會偷笑。
地方派系和地方議長勢力也在觀望，近日各方私下接觸，立法院前院長王金平是各參選人爭取目標，王迄今未表態支持任何人選，但昨鄭麗文拜訪與王金平友好的國民黨前秘書長李乾龍，李乾龍肯定鄭麗文是國民黨中生代非常傑出勇敢的戰將，跟軍方系統也有很深關係，中生代很多人勇於表態，讓大家看到國民黨的希望。李的表態被視為觀察地方派系動向的指標之一。
