戰鬥藍逼表態 朱立倫聘任中評會主席 讓趙少康取得參選資格

國民黨主席朱立倫（左）昨頒發中評會主席團主席聘書給中廣前董事長趙少康（右）、台大前校長管中閔，為黨主席選舉增添變數。圖／取自朱立倫臉書

國民黨主席改選下月登場，黨主席朱立倫昨天頒發中評會主席團主席聘書給中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔，為國民黨主席選舉增添變數。據了解，「戰鬥藍」近期私下逼朱立倫表態，而朱則出招「開綠燈」讓趙少康選黨魁，黨主席戰局恐怕仍持續撲朔迷離。

依照國民黨主席選舉辦法，參選黨主席必須曾擔任中評委、中常委或中央委員，朱立倫給予趙少康中評委主席聘書，形同給趙少康參選資格。

外界關注趙少康、管中閔兩人是否參選黨主席，管中閔昨日發文指，「我連台大校長都不做了，怎麼會去做這些事？」趙少康未表態，但將在今天上午對外說明接受中評委證書相關事宜。

國民黨主席改選九月十五日開始領表、十月十八日投票，朱立倫宣布交棒、盧秀燕拒絕參選後，目前已高達九人表態參選，分別是國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源、前立委鄭麗文、國民黨前副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國代蔡志弘、律師李漢中等人。

黨主席大混戰，各方派系運作也暗潮洶湧。據了解，戰鬥藍系統原屬「拱盧派」，在盧秀燕不選後一度回頭勸進朱立倫續任，不過朱立倫也表態交棒心意已決，因此戰鬥藍計畫推台北市前市長郝龍斌角逐，穩住國民黨領導中心，延續反罷免氣勢。

上周傳出郝龍斌有意願參選後，八月廿九日朱立倫被問及此事時二度回應說，「相信對於眾望所歸的人，大家都還是有所期待」，而朱立倫一番話讓郝龍斌再次陷入長考，雙方陣營更在當天中午見面。據了解，這場會面中，趙少康要朱立倫做明確表態，若執意不再連任，他會支持郝龍斌參選，朱則大吐苦水，覺得自己做得這麼辛苦、弄這麼多錢還被嫌。

知情人士說，由於朱立倫一再強調不要急，大家還在期待眾望所歸的人，且國民黨主席領表時間也已經延後兩周，因此郝龍斌決定延後表態。

然而，昨日又出現戲劇性轉折，朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給趙少康、管中閔兩人，更一度傳出趙少康向朱質問：「如果你選我就支持你，但如果你不選，那就我選」。趙少康決定今舉行記者會，把話說清楚。

國民黨昨晚舉行二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會，對於黨主席改選，朱立倫說，「大家再等待一下吧，相信會由眾望所歸的人領導國民黨」。朱也強調，二○二八重返執政，黨要走正確路線，跟台灣主流民意相結合，藍白合不能改變，這是重要方向、目標。

