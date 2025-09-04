影／替趙少康、管中閔選黨主席開綠燈 朱立倫：感謝兩人願意為黨付出

國民黨主席朱立倫今天親頒聘書給中廣前董事長趙少康與台大前校長管中閔，聘任為中評會主席團主席，並提名兩人為中評委，讓兩人具備參選黨主席的資格，舉動引發聯想。

朱立倫晚間出席「114年二戰勝利暨台灣光復八十週年紀念酒會」時表示，感謝兩人願意為黨付出。至於後續主席選舉，他呼籲外界耐心等待，因中常會已決定將登記時程延後兩週，最後一定會由眾望所歸的人來領導國民黨。

朱立倫強調，藍營最重要的課題是2028能否重返執政，國民黨必須團結一致、走在正確路線，並與台灣主流民意結合。他重申，藍白合作是既定方向，絕不會改變，將持續推動，以帶領國民黨穩健邁向未來。 國民黨主席朱立倫（右）表示主席選舉，因中常會已決定將登記時程延後兩週，最後一定會由眾望所歸的人來領導國民黨。記者季相儒／攝影 日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之晚間出席「114年二戰勝利暨台灣光復八十週年紀念酒會」。記者季相儒／攝影 國民黨副主席連勝文晚間出席「114年二戰勝利暨台灣光復八十週年紀念酒會」。記者季相儒／攝影 國民黨發言人楊智伃晚間出席「114年二戰勝利暨台灣光復八十週年紀念酒會」。記者季相儒／攝影 台大前校長管中閔晚間出席「114年二戰勝利暨台灣光復八十週年紀念酒會」。記者季相儒／攝影

