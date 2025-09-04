勸進趙少康選主席？ 朱立倫：相信有眾望所歸者領導黨

國民黨主席將改選，國民黨主席朱立倫頒中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，引發各界聯想。朱立倫今天表示，支持者關切國民黨能否重返執政，中常會已決定延後黨主席選舉登記時間，大家稍微有耐心點，相信最後一定會有眾望所歸的人來領導黨。

國民黨今天晚間舉辦二戰勝利暨台灣光復80週年紀念酒會，國民黨主席朱立倫率副主席連勝文、秘書長黃健庭等黨內一級主管出席。值得注意的是，日本台灣交流協會代表片山和之也應邀與會。

國民黨主席將改選，已宣布將交棒的朱立倫今天頒發中評會主席團主席聘書給趙少康、前台大校長管中閔，引發各界聯想，是否有意勸進趙少康、管中閔參選黨主席。

朱立倫在會前受訪指出，他一再公開表示希望國民黨能夠由眾望所歸的人來領導，希望大家努力到最後1分鐘，但也很清楚，藍營支持者及台灣民眾最關切的還是國民黨能夠在2028年重返執政。

朱立倫表示，國民黨一定要團結一致、穩住陣腳，國民黨要走正確的路線，跟台灣主流民意相結合，且藍白合絕對不能改變，這是國民黨重要的方向、目標，也還在持續努力中。特別感謝趙少康、管中閔願意一起為國民黨來努力。

至於黨主席選舉，朱立倫強調，既然中常會已決定延後黨主席選舉登記的時間，大家就稍微有耐心點，相信最後一定會有眾望所歸的人來領導國民黨。

