聽新聞
0:00 / 0:00

勸進趙少康選主席？ 朱立倫：相信有眾望所歸者領導黨

中央社／ 台北4日電
國民黨主席朱立倫（右）表示主席選舉，因中常會已決定將登記時程延後兩周，最後一定會由眾望所歸的人來領導國民黨。聯合報記者季相儒／攝影
國民黨主席朱立倫（右）表示主席選舉，因中常會已決定將登記時程延後兩周，最後一定會由眾望所歸的人來領導國民黨。聯合報記者季相儒／攝影

國民黨主席將改選，國民黨主席朱立倫頒中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，引發各界聯想。朱立倫今天表示，支持者關切國民黨能否重返執政，中常會已決定延後黨主席選舉登記時間，大家稍微有耐心點，相信最後一定會有眾望所歸的人來領導黨。

國民黨今天晚間舉辦二戰勝利暨台灣光復80週年紀念酒會，國民黨主席朱立倫率副主席連勝文、秘書長黃健庭等黨內一級主管出席。值得注意的是，日本台灣交流協會代表片山和之也應邀與會。

國民黨主席將改選，已宣布將交棒的朱立倫今天頒發中評會主席團主席聘書給趙少康、前台大校長管中閔，引發各界聯想，是否有意勸進趙少康、管中閔參選黨主席。

朱立倫在會前受訪指出，他一再公開表示希望國民黨能夠由眾望所歸的人來領導，希望大家努力到最後1分鐘，但也很清楚，藍營支持者及台灣民眾最關切的還是國民黨能夠在2028年重返執政。

朱立倫表示，國民黨一定要團結一致、穩住陣腳，國民黨要走正確的路線，跟台灣主流民意相結合，且藍白合絕對不能改變，這是國民黨重要的方向、目標，也還在持續努力中。特別感謝趙少康、管中閔願意一起為國民黨來努力。

至於黨主席選舉，朱立倫強調，既然中常會已決定延後黨主席選舉登記的時間，大家就稍微有耐心點，相信最後一定會有眾望所歸的人來領導國民黨。

國民黨 朱立倫 趙少康 管中閔 中常會

延伸閱讀

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

頒趙少康、管中閔中評會主席團聘書 朱立倫喊一起為國民黨打拚

趙少康：賴總統真的敬軍愛軍 就編足預算為軍人加薪

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

相關新聞

戰鬥藍逼表態 朱立倫聘任中評會主席 讓趙少康取得參選資格

國民黨主席改選下月登場，黨主席朱立倫昨天頒發中評會主席團主席聘書給中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔，為國民黨主席選舉...

軍系挺鄭麗文選國民黨主席 串聯地方派系

國民黨主席選舉已九人表態，參選爆炸，黨內卻憂心找不到能領導國民黨的人，黨主席朱立倫日前再次喊話台中市長盧秀燕，「盼眾望所...

冷眼集／綠備戰2026 藍內亂何時止

民進黨大罷免大失敗，歷經內閣改組後火速回神，布局二○二六年地方大選。反觀國民黨大贏七二六、八二三大罷免後，國民黨主席朱立...

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

國民黨今晚舉行「114年二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會」，黨主席朱立倫會前受訪，強調要正確認識歷史。針對今下午公布頒...

影／替趙少康、管中閔選黨主席開綠燈 朱立倫：感謝兩人願意為黨付出

國民黨主席朱立倫今天親頒聘書給中廣前董事長趙少康與台大前校長管中閔，聘任為中評會主席團主席，並提名兩人為中評委，讓兩人具...

勸進趙少康選主席？ 朱立倫：相信有眾望所歸者領導黨

國民黨主席將改選，國民黨主席朱立倫頒中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，引發各界聯想。朱立倫今天表示，支持者關切國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。