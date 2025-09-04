聽新聞
幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）、資深媒體人趙少康（右）。聯合報系資料照
國民黨主席改選即將在下月登場，國民黨主席朱立倫今天頒發中評委主席團證書給前中廣董事長趙少康、前台大校長管中閔，引發外界聯想。據了解，朱立倫近期私下勸進趙少康參選黨魁，今頒發證書也等於是為趙少康開綠燈，而趙少康本人參選意願也隨之提高。

國民黨主席10月18日改選，朱立倫宣布交棒後，目前參選者爆炸。朱立倫今日出手頒發中評會主席團主席聘書給趙少康、管中閔，並感謝這兩人願意在關鍵時刻，承擔國民黨的重要職務，等於是給予兩人參選黨魁資格。

據了解，朱立倫今天下午拜訪趙少康、管中閔兩人。朱營認為，若盧秀燕不選，現在除了郝龍斌外，其他表態者都非最孚眾望人選，趙少康有媒體經驗又是戰鬥藍領袖，也擔任過國民黨副總統候選人，因此勸進趙少康出馬參選。

不過戰鬥藍系統已推舉郝龍斌，現在朱立倫又勸進趙少康，恐讓戰鬥藍也一陣內亂。據知情人士分析，趙少康原本無意參選因而推薦郝龍斌，不過近期郝龍斌嫡系、台北市議員游淑慧指郝龍斌選過2次，永遠都是被砍的角色等語，也讓郝陣營再陷思考。若趙少康有意願接任，戰鬥藍應會協調出一人參選。

朱立倫突然頒發證書給趙少康、管中閔兩人，形同給兩人資格開綠燈。朱營人士指出，以趙少康的豐沛資源，募款能力不用擔心，而大罷免期間，管中閔也協助輔選，趙少康若加入戰局，應可讓黨主席百家爭鳴亂局可以更單純化。

趙少康 朱立倫 國民黨 管中閔 郝龍斌 黨主席

