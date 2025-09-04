聽新聞
頒趙少康、管中閔中評會主席團聘書 朱立倫喊一起為國民黨打拚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今下午在臉書上表示，他頒發中評會主席團主席聘書，予資深媒體人趙少康。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫今下午在臉書上表示，他頒發中評會主席團主席聘書，予資深媒體人趙少康、台大前校長管中閔，誠摯歡迎加入中評會主席團主席，共同為黨打拚，讓這個大家庭能匯集各方力量，更和諧、更興旺。

朱立倫說，國民黨必須更團結、堅定與主流民意同步，才能穩健邁向未來。今天，他特別頒發中評會主席團主席聘書，給長期為黨奮戰的趙少康，以及長期關心國家政策、學養素著的管中閔，感謝他們願意在這個關鍵時刻，承擔國民黨的重要職務。

朱立倫表示，過去四年，經歷大大小小的戰役，不僅培養出一批年輕、有戰力、會傾聽民意的新世代，也讓黨務更輕量化、內造化，成功擺脫過去依賴龐大資源、背負沉重債務的困境。國民黨堅持連結美、日、歐盟，並推動兩岸穩定去風險的路線，這是一條務實且正確的道路。

朱立倫強調，此時此刻的國民黨，是一個「更好的國民黨」，更有能量面對未來的挑戰。但深知民進黨不會善罷干休，唯有加倍努力，才能不辜負支持者的期盼。

朱立倫指出，因此誠摯邀請趙少康、管中閔加入中評會主席團主席，共同為黨打拚，讓這個大家庭能匯集各方力量，更和諧、更興旺。請所有關心國民黨的朋友們，一起努力，穩健邁向未來每一項挑戰。

據「中國國民黨主席選舉辦法」第三條，「本黨黨員，曾任中央評議委員或中央委員，經具黨權之黨員百分之三以上連署者，得申請登記為本黨主席選舉候選人。」

國民黨主席朱立倫今下午在臉書上表示，他頒發中評會主席團主席聘書，予台大前校長管中閔。圖／取自朱立倫臉書
