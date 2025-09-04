國民黨主席9人參戰 柯志恩曝隱憂：沒人可以讓大家都服氣

國民黨主席將於10月18日改選，在現任國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等強棒都宣布無意參選後，參選者爆炸橫跨老中青三代，多達9人有意角逐主席之位，朱立倫昨（3）日在中常會中公開表示，希望最終能由「眾望所歸者」領軍，帶領國民黨重新執政。

針對多位人選競逐黨魁，國民黨立委柯志恩昨日在政論節目《少康戰情室》中指出，這反映出黨內尚未出現一位能令多數人信服的領導者，可以讓大家都服氣，她也強調，黨主席的角色非常重要，因其要訂定未來的路線，且黨主席的做法、發言，都會影響地方選舉。

同場的資深媒體人尹乃菁則指出，民進黨已在中常會通過「2026選舉對策委員會」，由總統府資政邱義仁與黨祕書長徐國勇擔任召集人，顯示綠營已轉向全面布局地方大選。她提醒藍營須加快腳步，「國民黨黨主席若覺得只要平穩過渡到2026，未來每一天都會完蛋，如今要從開議開始，每一天的路線、辯論、戰鬥以及審預算等，通通都要打好仗」。

事實上，目前已表態角逐國民黨主席者包括：立委羅智強、前立委鄭麗文、彰化縣議長謝典林、前彰化縣長卓伯源、前組發會主委張雅屏、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，共計9人。

此外，傳北市前市長郝龍斌考慮參選，已表態參選的卓伯源今則勸郝三思，表示郝若任黨主席，「藍白不會『郝』，2026、2028都不會好！」國民黨議員游淑慧則嘆，「黨內選舉刀光劍影更是駭人！」

商品推薦