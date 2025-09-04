聽新聞
卓伯源藍白不會「郝」勸退郝龍斌 她嘆黨內刀光更駭人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前台北市長郝龍斌。（本報資料照片）
前台北市長郝龍斌。（本報資料照片）

國民黨主席選舉，傳北市前市長郝龍斌考慮參選，已表態參選的彰化縣前縣長卓伯源今則勸郝三思，表示郝若任黨主席，「藍白不會郝，2026、2028都不會好！」國民黨議員游淑慧今嘆，「黨內選舉刀光劍影更是駭人。」

游淑慧也透露，郝前市長都還沒決定，這幾天她在藍營社群已經看到有系統的攻擊，一頂一頂的帽子扣下來，心驚膽跳、太恐怖了。

游淑慧今天在臉書說，她之前就在節目上曾說，她個人不喜歡參加黨內選舉，就是因為同志相殺的經驗和痛苦。跟民進黨攻防，可以直球對決、毫不膽怯。但面對黨內互打，珍惜同志情的郝龍斌前市長，總是希望黨和萬事興，所以常是挨打那一方。

之前民眾黨黨主席改選時，游淑慧說，國民黨選擇祝福和不介入，等黃國昌出線後，國民黨即伸出友誼雙手。即便民進黨不斷挑撥黃國昌過去怎麼罵國民黨，國民黨依然看現在、看未來。到了國民黨選黨主席，民眾黨也一樣保持祝福和沒介入；結果反而國民黨同志自己要拿民眾黨當藉口、拿來砍自己人？

游嘆，卓縣長今天提到2024的藍白分裂過程，但他難道不知道當時馬前總統苦心在促成藍白合協議時，郝前市長是百分百支持。卓縣長淡出國民黨第一線攻防多年，她對這位前輩比較不熟悉，或許卓在推動藍白合中有比較多貢獻和角色，或許卓認為國民黨黨主席選舉，要先看民眾黨喜好度。

游淑慧說，在野合作路線是誰當黨主席都不會變，合作的態度當然是互相尊重、互相體諒；但此外也不要忘了對國民黨更重要的，其實是讓自己改革更好，726、823才剛落幕，國民黨黨主席選舉是選出黨自己的CEO，「不用急著上演黨內互打，讓民進黨看笑話。」

國民黨 藍白合

相關新聞

戰鬥藍逼表態 朱立倫聘任中評會主席 讓趙少康取得參選資格

國民黨主席改選下月登場，黨主席朱立倫昨天頒發中評會主席團主席聘書給中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔，為國民黨主席選舉...

軍系挺鄭麗文選國民黨主席 串聯地方派系

國民黨主席選舉已九人表態，參選爆炸，黨內卻憂心找不到能領導國民黨的人，黨主席朱立倫日前再次喊話台中市長盧秀燕，「盼眾望所...

冷眼集／綠備戰2026 藍內亂何時止

民進黨大罷免大失敗，歷經內閣改組後火速回神，布局二○二六年地方大選。反觀國民黨大贏七二六、八二三大罷免後，國民黨主席朱立...

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

國民黨今晚舉行「114年二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會」，黨主席朱立倫會前受訪，強調要正確認識歷史。針對今下午公布頒...

影／替趙少康、管中閔選黨主席開綠燈 朱立倫：感謝兩人願意為黨付出

國民黨主席朱立倫今天親頒聘書給中廣前董事長趙少康與台大前校長管中閔，聘任為中評會主席團主席，並提名兩人為中評委，讓兩人具...

勸進趙少康選主席？ 朱立倫：相信有眾望所歸者領導黨

國民黨主席將改選，國民黨主席朱立倫頒中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，引發各界聯想。朱立倫今天表示，支持者關切國...

