批黨中央領導統御有問題 卓伯源：當不做總統夢的無私專職黨主席

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席參選人卓伯源（圖中）。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源（圖中）。記者曾原信／攝影

國民黨主席改選程序進行中，參選人、彰化縣前縣長卓伯源今早面對支持者提問時表示，現在黨中央都沒召集地方黨部開會，領導統御有問題，他將來一定會重建國民黨；他也說現任主席朱立倫及台中市長盧秀燕都很辛苦，由「弟弟」來服務及開路，他沒有總統夢，會當無私專職的黨主席

卓伯源今早於台大校友會館開記者會，以「藍白不會郝」為題，公開點名前台北市長郝龍斌應退選國民黨主席，強調國民黨不能再重蹈2024藍白分裂的覆轍，「藍白不會郝，2026、2028都不會好」，屆時將讓民進黨偷笑。現場不少支持者到場，也有民間團體到場發言力挺。

國民黨前中常委黃志雄現場發問，國民黨這屆中常委都沒有人要參選，最後不足額，因為國民黨沒有力量，黨主席沒力量就沒人想做，沒人來相挺，希望卓伯源帶領黨向前走。卓伯源回應，中常委如公司董事，沒人當董事代表對公司沒信心，這不只是中常委不足額問題，地方黨部組織也有問題。

卓伯源說明，他過去當縣長，每周親自出席26個單位主管會報，直接面對縣內問題及縣民需求，現在黨中央都沒召集地方黨部主委到黨中央開會，這是領導統御有問題，他將來一定會重建國民黨，重建黨員對國民黨向心力，希望大家一起加入國民黨，壯大在野監督力量。

但卓伯源也說，朱立倫很辛苦，「哥哥實在很辛苦，弟弟替你來服務」；台中市長盧秀燕也很辛苦，「姊姊很辛苦，弟弟來開路」。2026是2028前哨戰，他會當無私專職的黨主席，以他過去擔任過立委、縣長等職務，他有信心及能力協調藍白合，讓大家放下成見、凝聚共識，自己最後一個職務就是國民黨主席。

國民黨主席參選人卓伯源。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源（中）上午舉行記者會。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源（中）上午舉行記者會。記者曾原信／攝影

