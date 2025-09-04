聽新聞
0:00 / 0:00

影／卓伯源爭國民黨主席 喊話郝龍斌退出

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨主席參選人卓伯源喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作，甚至還喊出「藍白不會郝」。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作，甚至還喊出「藍白不會郝」。記者曾原信／攝影

針對國民黨主席改選，彰化縣前縣長卓伯源上午宣布參選，並以「藍白不會郝」為題，公開喊話台北市前市長郝龍斌，呼籲郝龍斌退出。

卓伯源強調2024總統大選國民黨不是輸給民進黨，而是輸給自己，藍白本應合作卻分裂，讓支持者失望。卓伯源警告，若郝出任主席，藍白合作將再度歸零，2026、2028也不會有好結果，卓伯源也拋出三點政策，徹底實施陽光法案、監察委員直接民選，以及司法首長民選，卓伯源認為實施這三點可以讓台灣問題全部解決。

國民黨主席參選人卓伯源（中）上午舉行記者會，喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源（中）上午舉行記者會，喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源（圖中）喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源（圖中）喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影
國民黨主席參選人卓伯源喊話對手郝龍斌，認為若郝龍斌選上黨主席，會破壞藍白合作。記者曾原信／攝影

卓伯源 藍白合 國民黨

延伸閱讀

鄭麗文拚藍黨魁爭取軍系、反朱地方派系支持 力抗朱傅聯盟

黨主席交棒 國民黨順勢掀起世代交棒聲浪

獨／郝龍斌選國民黨魁延遲表態 因朱立倫盼再勸勸盧秀燕

遞橄欖枝釋前嫌 郝龍斌聲援柯文哲：絕不能用羈押取供

相關新聞

戰鬥藍逼表態 朱立倫聘任中評會主席 讓趙少康取得參選資格

國民黨主席改選下月登場，黨主席朱立倫昨天頒發中評會主席團主席聘書給中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔，為國民黨主席選舉...

軍系挺鄭麗文選國民黨主席 串聯地方派系

國民黨主席選舉已九人表態，參選爆炸，黨內卻憂心找不到能領導國民黨的人，黨主席朱立倫日前再次喊話台中市長盧秀燕，「盼眾望所...

冷眼集／綠備戰2026 藍內亂何時止

民進黨大罷免大失敗，歷經內閣改組後火速回神，布局二○二六年地方大選。反觀國民黨大贏七二六、八二三大罷免後，國民黨主席朱立...

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

國民黨今晚舉行「114年二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會」，黨主席朱立倫會前受訪，強調要正確認識歷史。針對今下午公布頒...

影／替趙少康、管中閔選黨主席開綠燈 朱立倫：感謝兩人願意為黨付出

國民黨主席朱立倫今天親頒聘書給中廣前董事長趙少康與台大前校長管中閔，聘任為中評會主席團主席，並提名兩人為中評委，讓兩人具...

勸進趙少康選主席？ 朱立倫：相信有眾望所歸者領導黨

國民黨主席將改選，國民黨主席朱立倫頒中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，引發各界聯想。朱立倫今天表示，支持者關切國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。