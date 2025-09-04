黨主席交棒 國民黨順勢掀起世代交棒聲浪

國民黨主席即將改選，在國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等強棒都宣布無意參選後，參選者爆炸橫跨老中青三代，黨內也因此掀起世代交替聲浪。藍營基層黨員認為，新任黨主席希望能跟上時代，不要又回到過去「老人黨」形象；還有人認為黨主席最重要是能控制立法院黨團。

國民黨主席改選領表日即將在9月15日展開，目前已有9人宣布參選，創下歷年來最高紀錄，而參選者背景與年齡也相當多元，國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文等人代表中生代戰將，而孫文學校總校長張亞中則被視為較年長的政治人物，也因此黨內掀起世代接棒呼聲。

一名基層青年黨員認為，無論誰擔任黨主席，千萬不能又讓國民黨回到過去「老人黨」的形象，否則黨務行事風格、操盤選舉恐又走回頭路，這樣恐怕無法應對現在的AI世代？還有另一名藍營人士分析，民眾黨主席黃國昌都能帶領民眾黨了，國民黨也應轉換思維，不要再找老人擔任主席，應讓青壯世代上任，才能吸引更多年輕人願意加入國民黨。

其中台北市前市長郝龍斌近日探望國民黨前主席吳伯雄，還稱大家都在找「吳伯雄2.0」，引發外界聯想，郝龍斌有意循吳伯雄模式，成為盧秀燕「造后者」。一名中部青年黨務人士分析，黨主席目前就是火坑，現在郝龍斌看起來是最符合期待，也能穩定黨內各方勢力的人選，郝龍斌目前也展開下鄉之旅，若參選也等於「比賽結束」了。

台北市議員詹為元也分析，目前來看這次黨主席就是過渡，郝龍斌是符合條件的適任人選。目前大家都認定盧秀燕要攻2028，那黨主席就是過渡性角色，首要目標就是維持黨內穩定，熟稔黨務系統，跟地方關係又比較好的，包含現任黨主席朱立倫、郝龍斌、彰化縣議長謝典林等人較符合情況。

由於郝龍斌目前看起來是黨內各分派系最大公約數，但有黨內人士憂心，郝龍斌黨內人和佳，但離開政壇也一陣子，怕與社會及年輕人脫節，難以對應現在政治發展局勢，尤其是郝龍斌能否號令立法院黨團，以及有無辦法與總召傅崐萁溝通協調，將影響國民黨整體戰力。

藍營一名青壯派立委分析，黨主席現在最重要是能「藍白合」，以及對外有無強而有力的論述，尤其現在國會是重心，新任黨主席一定要能號令黨籍立委，否則很難領導黨務。而一名北部挺郝立委則認為，郝龍斌當過台北市長、國民黨副主席等重要職位，與盧秀燕關係也好，符合國民黨基層期待。

