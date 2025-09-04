影／呼籲重啟反共復國 黨員喊話國民黨缺一個反共的黨主席

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
黃復興黨部飛馬同盟會創會會長王文泓上午在國民黨中央黨部外陳請，呼籲國民黨新任黨主席要反共，要重啟反共復國、光復大陸、民主聯邦、自由共和，這才是國民黨應該走的大道。記者蘇健忠／攝影
黃復興黨部飛馬同盟會創會會長王文泓上午在國民黨中央黨部外陳請，呼籲國民黨新任黨主席要反共，要重啟反共復國、光復大陸、民主聯邦、自由共和，這才是國民黨應該走的大道。記者蘇健忠／攝影

黃復興黨部飛馬同盟會創會會長王文泓上午在國民黨中央黨部外陳請，呼籲國民黨新任黨主席要反共，要重啟反共復國、光復大陸、民主聯邦、自由共和，這才是國民黨應該走的大道，並在黨部外喊話國民黨什麼都好，就是缺一個反共的黨主席。

黃復興黨部飛馬同盟會創會會長王文泓上午在國民黨中央黨部外陳請，並在黨部外喊話國民黨什麼都好，就是缺一個反共的黨主席。記者蘇健忠／攝影
黃復興黨部飛馬同盟會創會會長王文泓上午在國民黨中央黨部外陳請，並在黨部外喊話國民黨什麼都好，就是缺一個反共的黨主席。記者蘇健忠／攝影

影／萊爾校長實體化 國民黨推募款小物紓壓球

萊爾校長爆紅 國民黨：接任黨主席應繼續重視年輕化 海納百川

10人表態參選國民黨主席 江啟臣稱「已做過不參戰」：下任黨魁任務重大

洪秀柱出席中共九三閱兵 國民黨：個人活動不違法都尊重

相關新聞

戰鬥藍逼表態 朱立倫聘任中評會主席 讓趙少康取得參選資格

國民黨主席改選下月登場，黨主席朱立倫昨天頒發中評會主席團主席聘書給中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔，為國民黨主席選舉...

軍系挺鄭麗文選國民黨主席 串聯地方派系

國民黨主席選舉已九人表態，參選爆炸，黨內卻憂心找不到能領導國民黨的人，黨主席朱立倫日前再次喊話台中市長盧秀燕，「盼眾望所...

冷眼集／綠備戰2026 藍內亂何時止

民進黨大罷免大失敗，歷經內閣改組後火速回神，布局二○二六年地方大選。反觀國民黨大贏七二六、八二三大罷免後，國民黨主席朱立...

誰掌國民黨主席？ 朱立倫「2028重返執政最重要」：藍白合不能變

國民黨今晚舉行「114年二戰勝利暨台灣光復八十周年紀念酒會」，黨主席朱立倫會前受訪，強調要正確認識歷史。針對今下午公布頒...

影／替趙少康、管中閔選黨主席開綠燈 朱立倫：感謝兩人願意為黨付出

國民黨主席朱立倫今天親頒聘書給中廣前董事長趙少康與台大前校長管中閔，聘任為中評會主席團主席，並提名兩人為中評委，讓兩人具...

勸進趙少康選主席？ 朱立倫：相信有眾望所歸者領導黨

國民黨主席將改選，國民黨主席朱立倫頒中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康，引發各界聯想。朱立倫今天表示，支持者關切國...

