影／呼籲重啟反共復國 黨員喊話國民黨缺一個反共的黨主席

黃復興黨部飛馬同盟會創會會長王文泓上午在國民黨中央黨部外陳請，呼籲國民黨新任黨主席要反共，要重啟反共復國、光復大陸、民主聯邦、自由共和，這才是國民黨應該走的大道，並在黨部外喊話國民黨什麼都好，就是缺一個反共的黨主席。 黃復興黨部飛馬同盟會創會會長王文泓上午在國民黨中央黨部外陳請，並在黨部外喊話國民黨什麼都好，就是缺一個反共的黨主席。記者蘇健忠／攝影

